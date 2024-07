Beca Benito Juárez: qué hacer si acudes por tu tarjeta al Banco del Bienestar pero no te la entregan

Para poder recibir tu Beca Benito Juárez debes tener una tarjeta del Bienestar (Foto: Cuartoscuro)

Las Becas del Bienestar Benito Juárez benefician a alumnos de educación básica, media y superior con un apoyo económico mensual de 920 pesos o dos mil 800 pesos, según el nivel educativo.

Para poder recibir el beneficio es indispensable contar con una tarjeta del Banco del Bienestar. En ese sentido, es importante que consultes la programación para la entrega, proceso que se reanudará a partir del mes de agosto.

La consulta se realiza a través del Buscador de Estatus, en la sección de Bancarización, donde te enterarás cuándo, dónde, a qué hora y qué documentos llevar para recoger la tarjeta.

Recoger la tarjeta en tiempo y forma es indispensable para evitar retrasos en la recepción de los pagos. Pero, ¿qué pasa si acudes a una sucursal para recoger el plástico y no te lo entregan?

Si no te atendieron en el Banco del Bienestar, no te preocupes, el problema tiene solución Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en caso de que no te atiendan en el banco, debes entrar al Buscador de Estatus y dirigirte a la sección de Ventanilla Virtual.

Una vez que estés en la Ventanilla Virtual debes de llenar un formulario seleccionando la opción “Acudí a la cita donde me entregarían mi tarjeta del Banco del Bienestar, pero no me atendieron”, para que la coordinación se ponga en contacto contigo.

En el mismo formulario podrás reportar si en el futuro, una vez que tengas tu tarjeta, pasan más de 45 días después de la entrega y aún no recibes ningún depósito.

¿Qué debes hacer después de recoger tu tarjeta del Bienestar?

Cuando finalmente recibas la tarjeta del Bienestar en la que recibirás tu beca es importante que cambies tu NIP. El proceso lo puedes realizar en cualquier sucursal del Banco del Bienestar.

El primer paso es insertar la tarjeta en un cajero e ingresar el NIP que viene en el sobre en el que venía el plástico. Después debes seleccionar la opción “cambiar NIP” en la pantalla y colocar 4 dígitos que estés seguro de no olvidar, ya que el sistema te los pedirá una segunda vez, además de que los necesitarás cada que retires tu beca.

Una vez que recibas tu tarjeta del Bienestar es importante que la cuides (Foto: @MxRegeneracion)

Por último es importante que recojas el ticket que arrojara el cajero al concluir el proceso, que lo firmes y lo guardes.

El cambio de NIP es una medida necesaria para proteger tu tarjeta de clonaciones y cargos no reconocidos. Otros consejos para evitar ser víctima de este delitos son estos:

Evita usar como NIP fechas importantes o reconocidas públicamente.

No compartas la tarjeta con nadie ni permitas que le tomen fotos o copias.

Trata de cambiar el NIP cada dos meses con el fin de aumentar la seguridad de tu cuenta.

Si aún así detectas un cargo no reconocido, lo puedes reportar. Para ello debes agendar una cita en el Sistema de Citas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)

Busca la opción “Reporte de cobro no reconocido”, selecciona la fecha y hora que más te convenga. Asegúrate de acudir a la cita con la documentación que te indiquen al momento de agendar.

En el caso de ser mayor de edad los documentos requeridos son identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla del servicio militar o documentos migratorio), CURP, acta de nacimiento y comprobante de cita.

Mientras que en el caso de menores de edad, son necesarios el CURP e identificación oficial de padre, madre, representante o tutor. También se requiere el comprobante cita.