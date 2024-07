Sheinbaum resalta detenciones de capos por gobierno de AMLO tras arresto del Mayo: “No es que no se hizo nada”

La presidenta electa reacciona al juicio de Emilio Lozoya | Foto: captura de pantalla

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades mexicanas han detenido y extraditado a diversos mandos e integrantes de cárteles y grupos de la delincuencia organizada, tras las críticas sobre que la actual administración no participó en el arresto de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, en El Paso, Texas, al sur de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo dijo que hasta el momento el gobierno federal no ha recibido mayor información sobre la detención o algún dato adicional a lo que se dio a conocer a través de la carta que envió la embajada de Estados Unidos.

Resaltó que en el documento, las autoridades estadunidenses mencionaron que supieron sobre la llegada de los dos narcotraficantes a El Paso la mañana del jueves, por lo que considera que se debe seguir pidiendo información.

“Tiene que haber información, también, tiene que haber información, ayer escuché el informe que dio la secretaria de Seguridad, de la carta que envía Estados Unidos, que hasta ahora es lo que conocemos, es escueto pero ahí dicen que no conocían de la entrega hasta el jueves en al mañana, eso es lo que ellos están planteando como información oficial a México.

“Ayer estuve leyendo otras interpretaciones, pero lo único que tenemos es la información oficial de la embajada de Estados Unidos al fiscal general de la República, entonces hay que seguir pidiendo información”, dijo la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

No obstante, reaccionó a los dichos en contra del actual gobierno por no haber participado en la detención del ‘Mayo’ Zambada y el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, afirmando que las autoridades mexicanas han arrestado y extraditado a diversos criminales durante la administración de López Obrador, asegurando que incluso esto ayudó a disminuir la violencia en el país.

“Y esta crítica que hay que México no intervino, hay que decir la verdad siempre, México ha detenido a distintos personajes de la delincuencia organizada, ahora con el gobierno del presidente López Obrador y el actual fiscal los ha extraditado, no es que no se haya hecho nada, tan es así que ha disminuido la violencia, la información que se tiene es esa carta de la embajada, entonces si hay más información que se de más información y no especular”, puntualizó.