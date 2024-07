Bruno Mars encabeza la agenda de los principales conciertos de agosto en la CDMX

Después de seis años sin pisar la capital del país, Bruno Mars regresa para inaugurar el estadío GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol. (EFE)

Múltiples recintos emblemáticos de la ciudad serán sede de eventos musicales en los que participarán artistas locales y extranjeros.

El último concierto que dio Bruno Mars en México fue el 5 de febrero de 2018 en el estadio Akron ubicado en Guadalajara Jalisco. El tour llamado 24k Magic en honor a su álbum tuvo lugar en la CDMX el 2 y 3 de febrero.

Gracias a la recepción que tuvo su regreso después de 6 años de no pisar la República Mexicana, se agregó una fecha más, presentándose en tres días diferentes en el Estadio GNP Seguros, mismo en el que había dado su último concierto para la capital del país.

Ana Gabriel, Los Panchos, Carlos Cuevas y Jorge Muñiz, entre otros, están presentes en esta agenda del mes de agosto. Conoce fechas, horarios y precios del evento a continuación

Conciertos de agosto en la CDMX

1 de agosto

Después del éxito que tuvo en el Coca Cola Flow Fest, el malilla se prepara para dar concierto el 1, 2 y 3 de agosto en el auditorio BB, ubicado en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, 06100. Los precios de entrada son de $600.00 y $800.00 pesos. Las puertas abren a las 9:00 p.m.

2 de agosto

Los Caligaris presentarán el tour “Premios Caligaris” los días 2, 4 y 10 del mes de agosto en el auditorio nacional ubicado en Paseo de la Reforma no.50 Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, 11560, CDMX. El precio de los boletos va de $400.00 a $1,600.00 Las puertas abren a las 8:30 p.m.

Desde el 2016 los dos afamados grupos de los años 90 darán concierto en la colonia del Valle. (Cuartoscuro)

Magneto y Mercurio ofrecen concierto con precios que van de los $1,500.00 a los $3,500.00 pesos. Los boletos pueden adquirirse en ticketmaster. Las puertas abren a las 9:00 p.m. en La maraka, con ubicación en Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03600.

El haragán estará en el Pepsi Center WTC ubicado en Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, 03810. El costo de los boletos va desde los $600.00 hasta los $1,500.00 pesos y están disponibles en ticketmaster. Las puertas abren a las 8:30 p.m.

Los meñiques de la casa estarán el 2, 3 y 4 de agosto en el Teatro Telcel ubicado en Lago Zurich #245, Primer Piso, Col. Ampliación Granada, 11529. Ofrecerán funciones a las 12:30 p.m y a las 4:00 p.m. Boletos disponibles en ticketmaster. El precio va desde $500.00 hasta $2,400.00 pesos.

8 de agosto

Gilberto Santa Rosa estará presente en en el auditorio nacional, ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, 11560. El precio oscila entre $400.00 y $2,500.00 pesos. Las puertas abren a las 8:30 p.m.

9 de agosto

Kudai se presentará en el auditorio BlackBerry ubicado en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, 06100. El acceso tiene un precio de $750.00 pesos, aún hay entradas disponibles en boletia. Las puertas abren a las 7:00 p.m.

JNS estará en La maraka, ubicada en Mitla 410 Esquina con Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, 03600. El precio es de $1,500.00 a $3,500.00 pesos. Las puertas abren a las 9:00 p.m.

10 de agosto

Bruno Mars dará concierto el 10 y 11 de agosto en el estadio GNP Seguros ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400. Las puertas abren a las 9:00 p.m. Poca disponibilidad de boletos en ticketmaster.

13 de agosto

Ana Gabriel se presentará el 13, 15, 16, 24 y 28 de agosto en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560. Las puertas abren a las 8:30 p.m. El precio de los boletos va de $600.00 a $4,900.00 pesos y la apertura de puertas será a las 8:30 p.m.

La cantante presentará una serie de conciertos durante el mes en el Lunario del Auditorio Nacional. (JORGE ORTEGA/CUARTOCURO.COM)

14 de agosto

Moenia estará en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560. El precio va de $250.00 a $1,500.00 pesos y las puertas abren a las 8:30 p.m.

17 de agosto

Odisseo dará concierto en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560. El precio de los boletos va de $300.00 a $1,600.00 pesos. La apertura de puertas es a las 8:00 p.m.

Fernando Delgadillo se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. El precio de los boletos es de $850.00 a $1,600 pesos y las puertas abren a las 9:00 p.m.

18 de agosto

Los Panchos estarán en La Maraka, Mitla #410 Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, Benito Juárez. El precio es de $400.00 a $800.00 pesos y la apertura de puertas es a las 7:00 p.m.

Carlos Macías se presentará en el teatro Metropólitan ubicado en Independencia No.90, 06050. El costo de los boletos es de $300.00 a $1,200.00 pesos. La apertura de puertas es a las 6:00 p.m.

20 de agosto

Feid dará concierto el 20 y 21 de agosto en el estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400. El precio de los boletos va de $790.00 a $2,590.00 pesos y las puertas abrirán a las 8:30 p.m.

Con su larga trayectoria el cantante se prepara para recibir a 10 mil personas en el Auditorio Nacional.

Emmanuel estará en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560. El precio de los boletos va de $200.00 a $3,300.00 pesos y la apertura de puertas es a las 8:30 p.m.

21 de agosto

Los Jonas Brothers llegan con Five Albums. One Night. The World Tour el 21 y 22 de agosto en la Arena CDMX, ubicada en 800 Avenida de las Granjas, 02230. El precio de los boletos es de $691.00 y las puertas abren a las 19:00 p.m.

El cantante de corridos tumbados y Bruno Mars serán los dos primeros artistas en presentarse en el estadio GNP. (YouTube)

23 de agosto

Natanael Cano se presentará en el estadio GNP Seguros ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco, 08400. Los precios van de $760.00 a $3,490.00 pesos. Las puertas abren a las 8:30 p.m.

Camilo Séptimo estará en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560.

El precio de los boletos es de $1,000.00 pesos y las puertas abrirán a las 5:00 p.m.

24 de agosto

Technicolor Fabrics llega al Auditorio BB ubicado en Tlaxcala #160, Hipódromo Condesa, 06100. Los boletos son de $400.00 a $700.00 pesos y las puertas abren a las 8:30 p.m.

Human Tetris se presentará en el Pabellón del Palacio de los Deportes ubicado en Av. Río Churubusco Y Añil S/n Col. Granjas México, Iztacalco, 08400. Las puertas abren a las 9:00 p.m. y el precio general es de $950.00 pesos.

Carlos Cuevas estará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. El precio de los boletos es de $950.00 a $1,950.00 y las puertas abren a las 9:00 p.m.

Llega el Festival Hera HSBC 2024 al Autódromo Hermanos Rodríguez ubicado en Viaducto Piedad y Río Churubusco s/n Cd. Deportiva, Iztacalco, 08400. Los precios van desde $1,550.00 hasta $13,000.00 pesos. La apertura de puertas es a la 1:00 p.m.

30 de agosto

Los babasónicos estarán en el Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma #50 Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560. Con precios desde $400.00 hasta $1,850.00 pesos. Las puertas abren a las 8:30 p.m.

Kim Loaiza se presentará en el Palacio de los Deportes ubicado en Av. Río Churubusco y Añil, 08400. El precio del acceso va de $880.00 a $2,880.00 pesos. Las puertas abren a las 8:00 p.m.

El cantante después de haber sido internado en el hospital tuvo que posponer la fecha de su concierto al mes pasado. En agosto también ofrecerá una velada en el Lunario del Auditorio a las 10:30 p.m. (ALICE MORITZ/CUARTOSCURO.COM)

31 de Agosto

Jorge Muñiz dará concierto en el Lunario del Auditorio Nacional ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. El costo de los boletos va de los $750.00 hasta $2,300.00 pesos. El acceso será a las 10:30 p.m.

La música es un arte que en la Ciudad de México tiene mucha cabida. Estos son los conciertos más relevantes del mes, sin embargo, también habrán conciertos independientes que te pueden interesar.