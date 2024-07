Familiares de joven desaparecida se manifiestan en evento de AMLO para pedir ayuda para localizarla

La familia de Zuri, como le dicen de cariño, solicitó a AMLO su ayuda para encontrarla sana y salda. Crédito: X/

Familiares de Itzel Zurisaday Sánchez, desaparecida el pasado 11 de julio en Tlaltizapán, Morelos, se manifestaron pacíficamente este sábado durante un evento en el que participó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitar apoyo de la autoridad federal y así poder dar con el paradero de la joven.

“No se sabe nada, seguimos igual que al principio lamentablemente” señaló Petra Valdez Flores, madre de Zuri, como le dicen de cariño, de 29 años de edad. Al cuestionarle el cómo se ha sentido estas dos semanas sobre la desaparición de su hija, la mujer aseguró que han sido días de angustia, desesperación e impotencia.

“Ustedes me entienden, al no saber nada de mi hija Al no saber día a día que va transcurriendo mi vida se desvanece porque pasa un día más. Para mi son años, para las personas sólo es un día”.

La señora Petra imploró que las personas que puedan estar con ella “que quebranten su corazón para la libertad de mi hija”. También señaló que logró acercarse al presidente, quien le prometió que sí habría ayuda.

(X/@Fiscalia_Mor)

Al cuestionarle si la Fiscalía del Estado de Morelos le ha dado avances en el caso, la señora Petra indicó que esta dependencia está haciendo lo que corresponde al protocolo, pero ella no deja de pedir ayuda por todos lados para localizar a su hija.

“Solamente eso les pido, que me ayuden, me apoyen, principalmente el presidente, la próxima presidenta, muevan a todas las personas que le apoyan”

Esta no es la primera vez que la familia de Zurisaday se manifiesta para poder encontrarla: el pasado 14 de julio realizaron una manifestación para exigir su pronta localización, donde bloquearon la autopista México-Acapulco; el bloqueo a la altura de la caseta Emiliano Zapata comenzó alrededor de las 10:00 horas de este domingo 14 de julio.

Itzel Zurisaday es una joven de 26 años que fue vista por última vez el 11 de julio en Tlaltizapán, Morelos; mide 1.55 metros, es de complexión robusta, tez morena clara, ojos grandes y ligeramente rasgados en color negro; su cabello es largo y chino de color negro. No se reportó alguna seña particular.

(X/@Fiscalia_Mor)

La última vez en que fue vista llevaba puesto un short de mezclilla de color azul claro, una blusa sin mangas en color verde, sandalias rosas, bolsa tipo mariconera negra; así como una cadena de oro con dije y pulsera de fantasía color dorado.

La desaparición de personas en el estado de Morelos ha mostrado un aumento significativo. Entre los casos más recientes reportados se encuentran el boxeador Luis ‘Ironboy’ Alvarado y el profesor universitario Juan Carlos Bermúdez.

El feminicidio en Morelos aumentó un 38% durante 2023 en comparación con el año anterior, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, citado por la organización Morelos Rinde Cuentas. En 2022, siete municipios no registraron casos de feminicidio, pero en 2023 estos crímenes se documentaron en localidades como Emiliano Zapata, Jiutepec, Huitzilac y Cuautla.