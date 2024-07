Alessandra Rojo de la Vega arremete contra Ulises Lara por sugerir que se “aparentó” el atentado en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, 12MARZO2019.- Los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentarán esta semana una iniciativa para reformar el Código Penal de la Ciudad de México, con el fin de que se castigue con penas de 7 a 14 años de cárcel, a quien cause lesiones a las mujeres mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas y mutilaciones. Así lo anunció este martes la diputada del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, en conferencia de prensa acompañada por Ana Saldaña Aguilar y María del Carmen Sánchez, víctimas de violencia de género, y por el abogado José Luis Nassar. La congresista aseguró que en la Ciudad de México, se vive una ola de violencia en contra de las mujeres, y detalló que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, enero de 2019 fue el mes más violento de los últimos 30 años. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de la alcaldía Cuauhtémoc, respondió a Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, después de que emitiera un posicionamiento donde sugiere que el ataque del que fue víctima “podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado para aparentar que se trató de un atentado”.

El pasado miércoles 24 de julio, la alcaldesa electa denunció irregularidad en la investigación que está a cargo de la FGJCDMX, esto después de que sus presuntos agresores solicitaron un amparo, pues la fiscalía habría manipulado pruebas, suplantado drogas y amenazar con encarcelar a los familiares de uno de los detenidos para obligarlo a que diera una declaración falsa.

Alessandra Rojo acusó que la declaración de Ulises Lara es una mentira que hace para “favorecer a su partido”, además de revictimizarla, demostrando así que Ulises Lara no tiene la intención de proteger a las víctimas.

“Cuando piensas que las autoridades de este país no pueden ser peores siempre logran sorprenderte. Sale el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México y me señala y miente todo para favorecer a su partido o como venganza porque no me sabía quedar callada (...) en este país donde las mujeres nos han hecho creer que si nos pasa algo, es nuestra culpa, si nos ataca, nos violan, nos matan, este es el México que hoy tiene como fiscal de la Ciudad de México a Ulises Lara, quien en sus recientes declaraciones demostró que no tiene la más mínima intención de proteger a las víctimas prejuzga y sin ninguna sola prueba, se lanza en mi contra revictimiza, violentándome, mintiéndole en la cara a millones de capitalinas y capitalinos”, respondió Alessandra Rojo de la Vega.

Momento en que un individuo con casco de motociclista dispara contra la camioneta en la que estaba la candidata. (Captura/SSC CDMX)

Sobre los señalamientos de inconsistencias en la investigación de la Fiscalía, Lara comentó que resultaba extraño que sea Alessandra Rojo quien emitiera conclusiones de una indagación que sigue en curso.

“Resulta por demás extraño que sea la propia denunciante quien defienda a su posible agresor. También genera suspicacia que sea ella misma quien se aventura a dar conclusiones de una investigación que se encuentra en curso y que todo apunta a que podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado para aparentar que se trató de un atentado”, dijo Ulises Lara en un video publicado en los canales oficiales de la Fiscalía.

En tanto, en la misma grabación de Rojo de la Vega acusa que desde su victoria el pasado 2 de junio se ha enfrentado contra lo poderes del Estado por los supuestos señalamientos en su contra que cuestionan su victoria en los comicios.

“Desde el 2 de junio, día en el que los derrotamos, estoy luchando contra todos los poderes del Estado cada día suman un ataque más y uno a uno los hemos llevado derrotando, este lo veía venir y lo advertí desde antes”, aseguró la alcaldesa electa.

Alessandra Rojo de la Vega señaló que Ulises Lara mintió al sugerir que se pudo tratar de un montaje el atentado del que fue víctima después de que señalara supuesta irregularidades en la investigación. Crédito: @AlessandraRdlv / X