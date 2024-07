Paul Stanley confiesa que no está viendo la segunda temporada de La Casa de los Famosos México

Paul Stanley aseguró que ya está en otra etapa de su vida (Instagram/@paulstanleyd)

La participación de Mario Bezares ‘Mayito’ y Paola Durante en La Casa de los Famosos México está causando controversia en redes sociales y en los medios de comunicación. Desde su primer día en la casa, los implicados en el caso de Paco Stanley han hecho una serie de bromas respecto al tema.

El primer chiste lo realizó Paola, quien al reencontrarse con su excompañero menciono: “Nos volvieron a encerrar”; posteriormente, Mayito dijo frente a todos sus compañeros: “Ahorita vengo voy al baño”, lo que desató las risas del resto de los habitantes. Luego de los comentarios realizados en el famoso reality, los medios acudieron a Paco Stanley para preguntarle lo que pensaba al respecto.

En la breve plática que sostuvo con la prensa, el presentador de Hoy mencionó que cree innecesario que hablen de algo que pasó hace más de 20 años, además, aseguró que no está viendo La Casa de los Famosos México.

Mario Bezares visitó el programa 'Hoy'. (Televisa)

“Te digo algo, no lo estoy viendo”, expresó el conductor, y agregó: Bueno, ¿Qué te digo’ ya van 25 años, ahora estoy en otra etapa de mi vida y no le presto atención a esas cosas (..) la neta que les vaya bien.”

Por otra parte, también se le cuestionó su pensar sobre las declaraciones de Paola Durante, donde asegura que verse implicada en el caso de su padre le quitó la posibilidad de hacer una carrera en el espectáculo. “A todos nos afectó de diferente manera, hay algo que se llama terapia y es algo con lo que he estado trabajando yo también. A mí nadie me ha dado nada y las oportunidades están en todos lados”.

Finalmente, habló sobre el proceso legal que emprendió la familia Stanley contra la bioserie no autorizada del asesinato de su padre, al respecto, detalló que el abogado inicial ya no trabaja con ellos, por lo que las pláticas al respecto continúan.

“No, ya no trabajamos con él, todavía estamos en pláticas, no he hablado con mi hermanado como hemos avanzado en eso, pero seguramente ya ellos han trabajado en eso”, puntualizó.

Las disculpas de Paola Durante a la familia Bezares

La estancia de Paola Durante en la casa más famosa de México la ha llevado a límite, así lo ha hecho notar en sus primeros días en el reality show. A través de la transmisión 24/7 de ViX, la habitante se sinceró sobre la versión de ella que presentó en la serie Paco Stanley ¿Quién lo mató?

Debido a que fue retratada como la amante de Mario Bezares, decidió pedir una sincera disculpa a Brenda Bezares y sus hijos. De igual forma, se disculpó con su excompañero por haberle dejado de hablar una vez que fueron declarados inocentes.

Al respeto, ‘Mayito’ respondió dirigiéndose a las cámaras: “Somos inocentes mamita linda. Ustedes deben de tener su corazón y su alma totalmente limpia”, y recalcó que todo lo ocurrido en el pasado había sido consecuencia de “mala información.”

(ViX)

La amistad renació entre Paola Durante y Mario Bezares

En los primeros días de transmisión de La Casa de los Famosos México se ha dejado ver que la amistad entre Paola Durante y Mario Bezares ha sido retomada, tanto que ambos mostraron su apoyo tras ser nominados por sus compañeros.

La noticia no fue bien recibida por Paola, quien se mostró notablemente triste, al verla así, Mayito no dudó ni un momento en consolarla y darle palabras de apoyo. “Arriba corazones, mi vida. No pasa nada, dale, levántate, no te aflijas. Cámbiate corazón y vamos a salir, por favor”, le dijo a su compañera para tratar de animarla.

La acción de Mayito desató varios comentarios en redes sociales, pues destacaron su noble gesto a pesar de que también está nominado.