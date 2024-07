¿Era de Flor Silvestre? Esto es todo lo que se sabe del vestido de novia de Ángela Aguilar

El vestido de novia de Ángela Aguilar es uno de los temas que más intriga han causado. (Foto: María Luisa Valdés Doria / ALan Saldaña/@chisme-potente0)

El 24 de julio, una filtración sorprendió a los seguidores de Ángela Aguilar y Christian Nodal al revelar que la pareja se había casado en una ceremonia íntima en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos.

Aunque los detalles de la boda se fueron conociendo poco a poco, uno de los aspectos más destacados que ha causado más intriga es el vestido de novia usado por Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar optó por un look sofisticado y elegante para su boda. Su vestido de novia presentaba un estilo que combinaba lo conservador y lo atrevido: ceñido al cuerpo con mangas largas, cuello alto y hombreras delicadas, con múltiples líneas horizontales de encaje en la parte delantera. La parte trasera del vestido destacaba por un cut-out que dejaba la espalda al descubierto y una larga cola de tul que añadía volumen.

Para su peinado, eligió un estilo wet look (de apariencia mojada) con separación lateral, dejando un pequeño mechón de cabello sobre su frente para darle protagonismo al vestido. En cuanto a su maquillaje, Ángela mantuvo un look natural con un ligero smokey eye en tonos tierra y un delineado de grosor medio. Sus uñas, en forma squoval y de color gris, complementaban su look, destacando el anillo que le dio Christian Nodal.

Así lucía el vestido de novia. (@chisme.potente0)

Cabe apuntar que este estilo fue muy similar al que el maquillista italiano, Stefano Comelli, compartió en sus redes sociales, cuando la pareja se encontraba de vacaciones por Italia el pasado 1 de junio, en medio de la confirmación de su romance.

En las imágenes filtradas también se ve a su papá, el cantante Pepe Aguilar, vestido con un traje negro, contrastante con el traje blanco de su futuro yerno, Christian Nodal.

(Captura de pantalla Instagram @maxwoodside)

La expectación aumentaba con cada paso, ya que las imágenes captadas durante el recorrido no permitían ver claramente el vestido. Fue solo después de que la ceremonia culminara y Ángela y Christian dijeran el “sí” frente a sus seres queridos cuando comenzaron a salir más fotografías con mejor calidad, permitiendo ver más detalles.

Los detalles del vestido de Ángela Aguilar y su wet look. (@chisme.potenteO)

Las teorías sobre el vestido

Desde que las imágenes del vestido salieron a la luz, han circulado diversas especulaciones sobre su origen.

En un principio se ha señalado que la hermana de Ángela, Aneliz Aguilar, comenzó a seguir recientemente la cuenta de Instagram de la marca Liz Martínez Bridal, lo que ha llevado a muchos a creer que esta exclusiva diseñadora israelí es la creadora del vestido.

Liz Martínez es conocida por su talento en la confección de vestidos de novia que combinan modernidad con detalles románticos y etéreos, características que podrían describir perfectamente el vestido de Ángela. En sus diversas cuentas de Instagram se logra percibir vestidos de boda con transparencias, muy similares al que lució este miércoles la hija de Pepe y Aneliz.

Perfil de Instagram de la diseñadora. (Captura de pantalla)

Sin embargo, existe otra teoría que ha captado la atención de los internautas. Algunos aficionados creen que Ángela podría haber optado por un homenaje a su abuela, Flor Silvestre, utilizando uno de los vestidos que ésta usó en su boda civil con Antonio Aguilar en 1959.

Aunque no hay evidencia clara que confirme esta teoría, muchos consideran que el estilo del vestido de Ángela tiene al menos una clara inspiración en los atuendos utilizados por su abuela.

Boda de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. (Wikipedia Commons)

Flor Silvestre, una de las figuras más queridas del cine y la música mexicana, era conocida por su elegancia y su gusto por los vestidos detallados y tradicionales. Aunque ningún vestido de los utilizados por Flor Silvestre parece ser exactamente el mismo que el de Ángela, la posibilidad de que este haya sido un homenaje no puede ser descartada, pues la intérprete de “Dime cómo quieres” ha hablado en numerosas ocasiones del profundo cariño y admiración que siente por su abuela.

Cabe apuntar que cuando Nodal y Ángela estuvieron en Italia hace dos meses también fueron captados visitando una tienda de vestidos de novia. Se trata de la casa Pronovias, una firma española con precios que van por arriba de los 35 mil pesos.

Ángela Aguilar se habría inspirado en los vestidos que usó su abuela. (X/@lamarlasabrina)

Pese a la expectación y el entusiasmo, el vestido de Ángela Aguilar ha sido objeto de diversas críticas. Algunos internautas han calificado el diseño como anticuado, argumentando que no encaja con las tendencias modernas de la moda nupcial. Sin embargo, otros defienden la elección de Ángela, señalando que el estilo clásico y atemporal del vestido añade un toque de elegancia y distinción, alejándose de las modas pasajeras.

En última instancia, la decisión de Ángela refleja su gusto personal y, posiblemente, un deseo de conectar con sus raíces familiares. Más allá de las críticas, el vestido de Ángela Aguilar ha generado conversación y ha captado la atención tanto de seguidores como de expertos en moda, convirtiéndose en un tema de discusión dentro del mundo del espectáculo.