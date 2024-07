Cuál es el estado de salud de Sabine Moussier en La Casa de los Famosos México

Sabine preocupó a sus compañeros al no poder realizar las pruebas del líder de la semana (Especial Infobae Jovani Pérez)

Los problemas de salud de Sabine Moussier dentro de La Casa de los Famosos México la han llevado a ser tendencia en redes sociales. En su primer día dentro del reality apareció frente a las cámaras completamente decaída y sin ánimos de jugar.

Fue el pasado 22 de julio, durante la prueba del líder de la semana, cuando la villa de telenovelas comenzó a presentar malestares físicos que la llevaron a no poder participar en el reto.

Ante la situación, parte de sus compañeros se acercaron para preguntarle cómo se sentía, a lo que la actriz respondió que tenía problemas de presión y una infección estomacal. La situación fue atendida de inmediato por los paramédicos, quienes le indicaron que debía descansar e hidratarse.

“Tengo una enfermedad autoinmune en la vida normal pero me sube y me baja, y yo creo que esto como que me fue llevando a lo otro, a destaparla, porque yo entré muy bien”, compartió la actriz con sus compañeras Shanik Berman y Karime Pindter.

La actriz de 'La Madrastra' confesó tener una enfermedad autoinmune

Qué ocurrió en la prueba del líder de la semana

Luego de la confesión, la creadora de contenido Karime Pindter tomó el lugar de la actriz para realizar la prueba semanal, la cual logró ganar en su representación y las llevó directo a la habitación del líder.

Al entrar a conocer el cuarto, la cara de la intérprete reflejaba un enorme malestar, mientras que su compañera dejó ver su emoción por conocer cada uno de los espacios del lugar. Al día siguiente, el resto de los habitantes siguieron mostrando preocupación por su estado de salud, pero una de las más presentes fue la periodista Shanik Berman, quien desde el inicio le ha dado consejos para poder mejorar y disfrutar de la experiencia.,

Con el característico estilo que ha mostrado durante su participación en La Casa de los Famosos México, la integrante del programa Hoy ofreció ayuda a su compañera y la invitó a meditar para poder sentirse mejor.

Al darse cuenta de que el malestar persistía pese a ya haber descansado, Shanik le aseguró que le quitaría el dolor por medio de la meditación, así que la invitó a “respirar tres veces fuerte”. Aunque su ayuda parece no haber funcionado, la acción genuina desató varios comentarios entre los internautas, quienes ya la consideran una de las mejores concursantes de la casa.

Qué se sabe sobre el actual estado de salud de Sabine Moussier

Hasta el momento las apariciones de la actriz frente a las cámaras han sido muy pocas, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre su posible estado de salud. El primero en hablar sobre el tema fue el conductor Héctor Navarro, quien aseguró que la participante podría tener COVID-19, como era de esperar, la afirmación no fue bien recibida, tanto que los usuarios pidieron la salida inmediata de la actriz.

Por otra parte, también han manifestado su preocupación por mantenerla dentro de la casa, ya que algunos espectadores del programa aseguran que es innecesario que esté ahí si su enfermedad autoinmune no la deja estar al cien con el resto de sus compañeros.

Hasta el momento, se desconoce el padecimiento que tiene, pues la producción no ha compartido mayores detalles de lo ocurrido en los primeros días de transmisión.

Qué es una enfermedad autoinmune

Es una condición en la que el sistema inmunológico del cuerpo, que normalmente defiende contra infecciones y enfermedades, confunde las células y tejidos sanos con agentes extraños y los ataca. Esto puede causar una variedad de síntomas y afectar diferentes partes del cuerpo. Entre las enfermedades autoinmunes más comunes se encuentran la artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Crohn.