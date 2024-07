Quién es el exnovio de Paola Durante que la abandonó con anillo de compromiso para regresar con su esposa

El exnovio de Paola durante es empresario. (Captura Vix // IG: @quienespaola)

Tras meses de espera, por fin arrancó la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ y los nuevos habitantes desataron controversia en redes sociales desde el primer minuto. Tal fue el caso de Paola Durante, modelo uruguaya que saltó a la fama en los 90′s con Paco Stanley y que se se incorporó a este reality show en incógnito.

Entre comentarios burlescos de su pasado con Mario Bezares y confesiones sobre la miniserie ‘¿Quién lo mató?’, abrió su corazón para compartir detalles sobre su última historia de amor. Y es que estuvo a punto de contraer matrimonio con un hombre casado, quien supuestamente se encontraba en trámites de divorcio, pero regresó con su esposa en cuanto la uruguaya lo abandonó.

“Me iba a casar hace tres años y sí me fue muy mal, muy mal. Me enamoré heavy”, comenzó.

Shanik Berman, quien también esta en LCDLFM 2, interrumpió a Paola Durante para revelar que el hombre en cuestión regresó con su esposa tras terminar con ella. Esto conmovió a la edecán, pues desconocía esta información sobre su expareja.

¿Quién es el exprometido de Paola Durante?

Se desconoce mucha información sobre el hombre que rompió el corazón de la uruguaya hace aproximadamente tres años, sin embargo, se sabe que se llama Mario Cázares.

De acuerdo con información recuperada por la revista TVyNovelas, estaba casado cuando comenzó a salir con Paola Durante y regresó con su esposa, Adriana Dendena (brasileña) cuando la modelo terminó su relación amorosa.

“A finales del año pasado, por noviembre, empezamos a tener discusiones, él se portaba muy raro, no era igual, algo había cambiado, hasta que terminamos. Acabábamos de cumplir 11 años de relación y todo se vino abajo”, declaró Adriana en 2020 para la revista.

Mientras que Mario Cázares reveló como conoció a Paola Durante en una entrevista para el mismo medio: “Nos presentó un amigo, aunque se pueda especular mucho. La realidad es que nos conocimos poco tiempo y se toman decisiones rápidas, así como de lo que pensamos al casarnos, como para darnos un tiempo, así es mejor, menos problemático y más sano”.

Paola Durante no se quedó atrás y en aquel entonces habló con ‘De Primera Mano’ para compartir su sentir respecto al truene:

“Fue una situación muy difícil para mí tomar una decisión así para mí. Desafortunadamente todo comenzó a cambiar y no podía permitirme una vez más no sentirme amada, no sentirme querida (....) yo sabía el caos que se estaba viniendo, yo sabía que la situación estaba complicada, por primera vez me quise a mi misma y dije Me voy”, dijo.

Finalmente ,aclaró que terminaron por problemas de pareja, no por una infidelidad.