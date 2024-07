Reportan supuesta muerte de ‘El Tartas’, jefe del Cártel del Noreste, en prisión de Nuevo Laredo

El Tartas es señalado como presunto líder de La Tropa del Infierno del Cártel del Noreste. (Especial)

César Alejandro Silva Delgado, alias ‘El Tartas’ o ‘Tartamudo’, era señalado como uno de los principales cabecillas del Cártel del Noreste (CDN) en Tamaulipas. En días recientes, fuentes de seguridad citadas por Reforma y personas cercanas a él reportaron que habría fallecido al interior del Penal de Nuevo Laredo.

En una conversación con el citado medio, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Chávez, mencionó que supuestamente Silva se habría quitado la vida antes de una comparecencia en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Por otro lado, Ricardo Hernández, mejor conocido como El Makabélico, compartió en redes sociales un par de mensajes de despedida hacia quien fuera uno de los cabecillas referidos en su obra artística.

“Aún no me la creo, no es un adiós es un hasta luego, de rato allá nos vemos” y “Siempre te recordaré, ‘Mando Taz’ ‘El Tartas’ y te voy a hacer una última rola como despedida”, fueron sus pronunciamientos respecto al aparente fallecimiento de Silva Delgado.

César Alejandro fue detenido en la mañana del 29 de noviembre de 2023 en Nuevo Laredo (Foto: X@DemonioTtv)

El Tartas es una de las canciones más populares de El Makabélico, quien durante más de seis minutos narra detalles sobre las operaciones delictivas de este individuo. “Aquí vengo con usted, la laminada, el logo del cártel, vamos pa’ los oscuro, mi apá en un duro, yo voy a sus seis”, son los versos que inauguran la pieza musical.

Asimismo, una mujer identificada como presunta pareja sentimental de ‘El Tartas’ compartió varias fotografías acompañadas de un texto en el que lamentaba su deceso.

¿Quién era ‘El Tartas’?

‘El Tartas’ era señalado por las autoridades como el líder del brazo armado de La Tropa del Infierno. Habría asumido dicho cargo al interior del CDN a finales de noviembre de 2022, luego del arresto de Heriberto Rodríguez Hernández, alias ‘El Negrolo’.

En respuesta al operativo de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR) que derivó en la captura de ‘El Negrolo’, se presume que ‘El Tartas’ coordinó una emboscada contra elementos del Ejército la madrugada del 7 de diciembre sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Dicha ofensiva fue captada en video por un agente militar y dejó un saldo de siete civiles abatidos, así como un soldado asesinado, identificado como José Francisco Jacinto Licer.

La detención de ‘El Tartas’, ocurrida el 29 de noviembre de 2023, no sólo representó un golpe para la estructura bélica del Cártel del Noreste, sino que reveló su incursión en actividades como el tráfico de fentanilo.

Durante el operativo, agentes de la Guardia Nacional le aseguraron un total de dos mil pastillas de este opioide. Un estudio posterior del proyecto Get Your Drugs Tested permitió conocer que en las calles de Vancouver, una ciudad canadiense ubicada en la costa oeste de Columbia Británica, se distribuyen narcóticos con inscripciones alusivas al CDN.