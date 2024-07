Quién es Gomita de ‘La Casa de los Famosos México 2024′ y cuáles son las controversias que le dieron fama

La influencer competirá con actores, conductores y otras celebridades de internet por los 4 millones de pesos del primer lugar. (IG: @gomitaoficial123)

‘La Casa de los Famosos México’ regresó este 2024 con un gran elenco de habitantes que han conmocionado al público desde que se confirmó su participación. Entre ellos se encuentra Araceli Ordaz, también conocida en el medio artístico nacional como ‘Gomita’, una joven que comenzó su trayectoria como payasita de un circo y se convirtió en una de las conductoras e influencers más populares.

A continuación, te compartimos todos los detalles sobra la carrera artística de la nueva habitante de LCDLFM 2 y cuáles son las polémicas que han marcado su imagen pública.

Araceli Ordaz nació el 10 de septiembre de 1994 en la Ciudad de México; actualmente tiene 30 años de edad. Dio sus primeros pasos en el medio artístico nacional como payasita en un circo junto a sus hermanos ‘Lapizito’ y ‘Lapizin’.

Araceli Ordaz "Gomita" ha estado envuelta en escándalo por sus cirugías estéticas. (IG: gomitaoficial123)

El anillo perdido en ‘Sabadazo’

Cuando tenía alrededor de 20 años de edad, entró al programa ‘Sabadazo’ y se encargó de animar al público en vivo con sus hermanos. Con el paso del tiempo, también incursionó como conductora del mismo espacio televisivo, sin embargo, su experiencia no fue buena. Y es que en varias ocasiones ha hablado sobre los supuestos malos tratos que recibía por parte de Cecilia Galliano y Laura G.

“Eran palabras muy fuertes, llegó un momento en donde dijeron ‘Vamos a ver quién es verg* y a quién corren primero’ (...) La señorita (Laura G) me dio un microfonazo. No sé si fue sin querer, pero me dio un madrazo con el micrófono, entonces yo seguí con la entrevista y después le dije: ‘Qué ped*, me pegaste”, contó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Gomita ha participado en otros realities como 'El hotel VIP', donde besó a Cristian Castro. (Foto: Instagram/@gomitaoficial123)

Después de varios ataques, todo se derrumbó cuando Cecilia Galliano perdió accidentalmente un anillo durante la transmisión del programa y los primeros señalados como los responsables fueron los hermanos Ordaz.

Según Gomita, las conductoras sospecharon de ella porque se ausentó temporalmente del programa para someterse a operaciones estéticas y no se explicaban de dónde había conseguido el dinero para pagarlas. Luego señalaron a su hermano Lapizito porque “No le preguntó cómo estaba cuando perdió la argolla”.

Gomita demanda a su padre por violencia Intrafamiliar

Fue en 2021 cuando Araceli Ordaz denunció a su padre, Alfredo Ordaz Barajas, por presunta violencia intrafamiliar. Según contó en un video que compartió en sus redes sociales, habría sido atacada físicamente cuando intentó defender a su madre, Elizabeth Campos, de las agresiones de su papá.

(Foto: gomitaoficial123)

“Llevo mucho tiempo guardando, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo este ojo hinchado y la quijada me duele; me aventó los golpes en la cara”, contó.

El caso se llevó ante las autoridades correspondientes y, según Gomita, su padre fue sentenciado a un año en prisión o pagar 4 mil pesos de fianza.

