Marco Verde, la promesa del box mexicano que subirá al ring en París 2024

Marco Verde es una joven promesa en el boxeo (redes sociales)

El joven boxeador mexicano Marco Verde es uno de los mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto no sólo marca un hito en su prometedora carrera, sino que también continúa el legado de su familia, siendo hijo del boxeador olímpico que representó a México en Barcelona 1992, Manuel Verde.

Desde temprana edad, Marco ha estado inmerso en el mundo del boxeo, inspirado por la trayectoria de su padre, del mismo nombre. Su determinación, disciplina y talento lo han llevado a destacar en competiciones internacionales, donde su desempeño ha sido nada menos que excepcional.

Ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos no solo le abrió las puertas a los Juegos Olímpicos, sino que también reafirmó su posición como una de las grandes promesas del boxeo mexicano.

De tal palo, tal astilla: la dinastía Verde regresa a los Olímpicos

El padre de Verde también participó en los Juegos Olímpicos (redes sociales)

Marco Alonso Verde Álvarez, mejor conocido como “Green” dentro del ring, nació en Mazatlán, Sinaloa. El deportista de 22 años peleará en la categoría de 71 kg.

En una entrevista para FOX Sports, el boxeador comentó que desde los 6 años el deporte fue parte fundamental de su vida; sin embargo, no fue el boxeo el primero al que se aproximó.

Aunque su padre participó en la categoría de 81 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Barcelona, quería que su hijo practicara beisbol.

“Mi papá me llevó a los 10 años, mentira, a los 6 años al béisbol. Yo no quería obviamente, me acuerdo que lloraba, y a los 10 me inculcó el boxeo. Desde chiquito, creo siempre veía más box, siempre los sábados de box, no era tanto ver el beis los fines de semana, no, era más el box verlo los sábados”, comentó el deportista.

Verde comenta que le causaba mucha curiosidad ver a los boxeadores en la tele, se preguntaba por su entrenamiento y cómo le hacían para llegar a pelear en los rings. Aunque Marco abandonó el béisbol, su padre apoyó la decisión de su hijo de seguir por el camino del pugilismo.

Ahora, Marco tendrá la oportunidad de continuar el legado de su padre. “Es un orgullo para mí, para mi familia y por supuesto para mí. No me imagino cómo está el de la emoción; padre e hijo en olímpicos; él no pudo ganar esa medalla, pero estoy seguro de que yo lo puedo lograr”, comentó el deportista un año antes, después de obtener su pase a los Olímpicos.

De los Panamericanos a París 2024

Marco Verde competirá en la categoría de 71 kg (redes sociales)

Verde compitió en la final de boxeo de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, consiguió la medalla de oro y se proclamó campeón de todo el continente. Al llegar a la final obtuvo su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

En los Panamericanos destacó el nivel del boxeo continental y, en Santiago 2023, superó a Jorge Cuéllar de Cuba, a Omari Jones de Estados Unidos, a Eduardo Beckford de Panamá y, finalmente, en la pelea por el oro, al ecuatoriano José Rodríguez, todos con un resultado de 5-0, según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (CONADE).

Marco Verde competirá en la categoría de 71 kg en los próximos Juegos Olímpicos de París. Su primera pelea será el 28 de julio en la Arena París Nord, seguida de la segunda el 31 de julio en el mismo lugar.

La tercera pelea está programada para el 3 de agosto, también en la Arena París Nord. Si avanza, la semifinal se llevará a cabo el 6 de agosto en el Stade Roland Garros, y la gran final está prevista para el 9 de agosto en el mismo emblemático estadio.

“Ya viene todo lo bueno, por lo que me he estado preparando todos estos meses, años. Que me sigan apoyando, por supuesto. Yo sé que van a ver las peleas, que van a estar al pendiente todos mis amigos, familiares, compañeros. Y agradecerles por siempre. Voy a dar el máximo en cada pelea”, comentó el deportista en una entrevista realizada por la CONADE el pasado 15 de julio.