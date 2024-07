Familia de Sergio Daniel “N”, presunto feminicida de Paola Bañuelos, acusa a autoridades de montar “una película”

Según declara el padre del detenido, Sergio “N” siempre tuvo la intención de entregarse a las autoridades para aclarar la situación | Foto: Jovani Pérez/Infobae México

Daniel Antonio, padre del presunto feminicida de Paola Andrea Bañuelos Flores, Sergio Daniel “N”, se posicionó por las presuntas irregularidades presentadas, así como las faltas de transparencia en la detención de su hijo. Posterior a que el conductor por aplicación fuera vinculado a proceso, el padre comentó las acciones de las autoridades como “toda una película”.

A través de un video compartido por redes sociales, el padre del detenido lamentó los sucesos alrededor del proceso por el cual está pasando su hijo por la falta de información adecuada sobre los avances así como detalles del caso.

“Por qué se nos ha negado promoción, por qué no ponen no ponen a la luz todo lo que está pasando, por qué no dan información previamente, por qué no nos avisan, por qué hacen todo a conveniencia de ellos”, comentó.

"Hicieron una película, lo trasladan en un avión, sacan a los mejores elementos para quedar como la gran cosa": Daniel Antonio, padre de Sergio Daniel "N". (Imagen: Captura de pantalla TikTok/ @radarbc)

Aunque afirmó que lo único que busca es que se haga justicia tanto para su hijo como para la familia de Andrea Paola y otras víctimas de violencia, exigió que todo el proceso se apegue a todo derecho así como comprobar la culpabilidad antes de sentenciar una condena.

“Que se apegue a todo derecho, que se haga lo correcto, pero que realmente comprueben que es culpable, no porque él se entregó quieran hacerlo culpable de algo que no hizo”. Al mismo tiempo manifestó que la familia no cuenta con información referente a la audiencia.

“No teníamos nada, está todo mal, no hay mucha información y ellos dicen que nosotros lo capturamos con la mejor corporación, con la mejor investigación, y los demás casos, qué pasa. Paola desgraciadamente apareció fallecida y mi sentido pésame para la mamá y las demás personas que están desaparecidas, las demás personas que han aparecido muertas, no hay justicia para ellas, no hay culpable para ellas, se entrega mi hijo y él es culpable y qué van a hacer, culparlo de lo demás también”.

El presunto feminicida de Paola Bañuelos actualmente se encuentra vinculado a proceso. | Foto: X @lamarlasabrina

El padre del detenido comentó que acompaño a su hijo para que se entregara en Hermosillo, no obstante, sentenció que las autoridades realizaron “toda una película” por el traslado de su familiar en un avión, describiéndolo como un “montaje innecesario”.

“Hicieron una película, lo trasladan en un avión, sacan a los mejores elementos para quedar como la gran cosa, que son el gobierno cuando no hicieron anda prácticamente, ¿qué hicieron? el traslado a conveniencia de ellos para que la sociedad vea que lo trasladaron y que fue capturado”.

Según declara, Sergio “N” siempre tuvo la intención de entregarse a las autoridades para aclarar la situación, pero debido a las amenazas recibidas por redes sociales, tuvo miedo.

“El plebe estaba decidido a entregarse, lo que pasa es que tenía miedo por las amenazas que recibía a base de las redes sociales, no es que quería huir, él quería esclarecer pero recibió amenazas, que lo iban a encontrar”, señaló.