Quién es Sabine Moussier de ‘La Casa de los Famosos México 2024′ y cuáles son las controversias que le dieron fama

Fue diagnosticada con Síndrome de Guillain-Barré en 2009. (Especial Infobae Jovani Pérez)

La producción de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ reveló a las celebridades de internet y personalidades del medio artístico nacional que competirán por quedarse con los 4 millones de pesos del primer lugar. Entre ellos destaca Sabine Moussier, reconocida por sus icónicas villanas de telenovelas y sus magistrales ‘cachetadas’.

La artista nació el 12 de julio de 1966 en Leverkusen, Alemania, pero es de origen mexicano. De acuerdo con una entrevista que concedió para el programa ‘Hoy’ en 2019, su madre se mudó temporalmente a Alemania para ocultar que estaba embarazada de ella debido a los prejuicios sociales de la época.

“De regreso (a México) me sacan un acta de nacimiento falsa donde yo me llamaba Diana Sabine Kronz Moussier... Yo me enteré a los treinta y tantos años”, confesó en entrevista para ‘Hoy’.

Moussier estuvo casada con Jorge Peralta, un empresario chileno. (Foto: Instagram/@sabineoficial)

La revelación ocurrió cuando Sabine Moussier intentó buscar a su padre biológico, pues hasta ese momento sólo sabía que era un maestro de alemán. Tras varios intentos, la actriz se acercó a Talina Fernández (periodista de espectáculos) para que la ayudara, pero tampoco obtuvo un buen resultado,

Fue entonces cuando su mamá decidió revelarle la verdad: sí nació en Alemania, pero su padre no era alemán, sino un mexicano de nombre Francisco Javier Fernández.

“Tu papá no se llama Joan Kronz, no eres Diana Sabine Kronz Moussier, tu acta de nacimiento es falsa, todo era falso, tu papá vivía en Lindavista, ahorita no sé donde está, él se llama Francisco Javier Fernández”, contó.

Sabine Moussier fue la gran asesina en el final alternativo del 2007 (Foto: Televisa)

Tras lo sucedido, la villana de telenovelas se alejó de su madre biológica y su padre adoptivo. No obstante, con el paso del tiempo logró perdonarlos por lo ocurrido. Asimismo, logró encontrar a su padre biológico.

“Mi nombre es Diana Sabine Moussier, tuve un papá por el que nací y que es muy lindo, casi no veo. Por otro lado, tuve un papá que me ayudó a crecer, a salir adelante y para siempre va a estar en mi corazón”, dijo.

¿Cómo comenzó su carrera?

Sabine Moussier debutó en el medio artístico nacional como modelo y co-conductora en el programa ‘Al ritmo de la Noche’ de Jorge Ortiz de Pinedo. Pero muy pronto incursionó como actriz en telenovelas como ‘Morir dos veces’, ‘Luz Clarita’ y ‘El privilegio de amar’.

Sabine Moussier ya no quiere ser villana de telenovelas (Foto: Televisa)

Con el tiempo, ganó popularidad como villana de telenovelas. Y es que sus escenas de enfrentamiento suelen terminar en cachetadas.