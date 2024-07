Oposición denuncia fraude por Morena para desaparecerlos en el Congreso tras cálculos de la Segob

La panista solicitó la creación de una Comisión de la Verdad contra AMLO (Cuartoscuro)

Legisladores se enfocan en la discusión pública sobre el Poder Judicial y ahora la sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Congreso de la Unión; tras la presentación cálculos realizados desde el gobierno por Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), la oposición acusó que el oficialismo busca hacer un fraude y con ello disminuir su representación.

Ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Kenia López Rabadán, del PAN, hizo una llamado para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no permita la sobrerrepresentación de la coalición Sigamos Haciendo Historia en el legislativo mediante un fraude a la ley.

Asimismo, en su participación confirmó los señalamientos de María Alcalde, quien dijo que la oposición no quería permitir la mayoría en el Congreso para que no fuera aprobada la reforma al Poder Judicial. “el presidente no quiere justicia, sino un Poder Judicial subordinado por lo que los invitamos al razonamiento ético”, dijo Kenia López.

Ellos son los candidatos al Senado (Cuartoscuro)

Por su parte, Beatriz Paredes, hizo un comentario en este mismo sentido. Aseguró que Morena busca tener la sobrerrepresentación en el Congreso para aprobar la reforma judicial, sin embargo, esta iniciativa pone en “riesgo la estabilidad del país”, pues considera que el crimen organizado y poderes fácticos impondrán juzgadores.

La senadora del PRI reprochó que con la votación directa no se puede garantizar que se corrija el sistema judicial, aunque se supone que ese es su objetivo principal, según ha explicado el mandatario federal.

Legisladores morenistas descalifican señalamientos sobre la reforma

Durante la sesión, varios legisladores guindas negaron que la postura opositora fuera cierta, desde que haya juzgadores a modo, que se mantendrá el diálogo con la oposición y que la sobrerrepresentación responde a la “voluntad ciudadana”.

Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que se escuchará a la oposición, pero pidió que no se mantengan en la negativa y que propongan alternativas.

Por su parte, María Chavira, diputada de Morena, comentó que la mayoría calificada “es por la voluntad ciudadano, no como antes lo hacían el PRI y el PAN, y la reforma judicial fue lo que la gente pidió”.