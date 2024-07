Geraldine Bazán reacciona a la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva: “No lo sospechaba, lo sabía”

(IG: @irinabaeva // @geraldinebazan)

Tras aproximadamente cinco años de relación amorosa y un compromiso matrimonial en puerta, Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron. Fue el galán de telenovelas mexicanas quien confirmó esta noticia a través de un contundente comunicado que publicó en sus redes sociales, mientras que la actriz rusa se ha mantenido al margen de la situación.

La ruptura de los actores ha sido tema de conversación tanto en redes sociales como en programas de espectáculos, donde algunos conductores se han atrevido a compartir su opinión al respecto. Incluso, ‘Hoy’ consiguió las primeras declaraciones de Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel Soto, sobre el escándalo y esto fue lo que dijo.

“No tengo absolutamente nada que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco muchísimo el interés. Era algo que ya sabíamos, no lo sospechaba, lo sabía”.

La pareja estuvo envuelta en el escándalo debido a que iniciaron una relación tras la separación del actor y Geraldine Bazán. (Foto: Instagram/@irinabaeva)

La villana de ‘Victoria’ o ‘Por amar sin ley’ no compartió más información al respecto, no obstante, su declaración dejó entrever que tiene una buena relación con su exesposo, ya que sabía que había terminado su romance con Irina Baeva antes de que él lo hiciera público.

¿Gabriel Soto fue infiel con Irina Baeva? Esto dijo Geraldine Bazán

Fue en 2018 cuando los actores mexicanos concretaron su divorcio tras 10 años juntos. La noticia causó conmoción en el medio artístico nacional, pues parecía que tenían una buena relación, no obstante, también habían enfrentado varios escándalos de infidelidad por parte de Gabriel Soto.

El último que atravesó la pareja fue la supuesta relación extramarital que el galán de telenovelas habría tenido con Irina Baeva cuando todavía estaba con Geraldine Bazán. Según la actriz mexicana, su colega rusa habría mandado varias indirectas en sus publicaciones de redes sociales para que ella encontrara presuntas pruebas.

Gabriel Soto e Irina Baeva tienen dos hijas: Elisa y Alexa. (Instagram: Geraldine Bazan / Elissa Soto)

El video que detonó todo fue uno donde Irina Baeva mostró una maleta que era propiedad de Gabriel Soto, según Bazán.

“Fue allí donde realmente vino el quiebre, de donde realmente me di cuenta de que estas situaciones tenían una intención el que yo me enterara de que ellos tenían algo y otra la más importante lastimarme; nuevamente enfrento a mi exmarido y le pregunto y le digo y le enseño lo que está sucediendo, le preguntó directamente si tiene algo que ver, si tiene alguna relación con esta chica a lo cual él me responde palabras textuales: ‘Es sólo un consuelo, la veo de vez en cuando’”, contó en sus redes.

“Lo cual obviamente me confirmaba que tenían una relación extramarital, en ese momento, fue en ese momento, ese mismo día en el que decidí divorciarme.”