Cómo usar la sábila y el aceite de oliva para rejuvenecer la piel

Existen muchos ingredientes naturales que pueden usarse para proteger la piel de los factores que la dañan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchos no lo saben la piel es un órgano y no solo eso, sino que, aunque no lo parezca, es probablemente el más delicado que tenemos, debido a que se encuentra expuesto a las inclemencias el ambiente y a sufrir lesiones.

Es por ello que, además de consumir alimentos que le brinden nutrición, también es bueno aplicar tratamientos que le ayuden a mantener la hidratación y protegerla contra factores externos como el sol y la contaminación.

Y a pesar de que en el mercado existen un gran número de cremas y tratamientos para este objetivo, sin duda existen muchos buenos remedios naturales, de bajo costo, que es posible usar para prevenir la aparición de los signos de la edad, tales como arrugas y manchas.

Y entre ellos sin duda destacan la sábila y el aceite de oliva, cuyos beneficios para la piel son ampliamente conocidos. Es por eso que aquí te damos algunas ideas de cómo aprovechar sus beneficios.

Aplicar estos ingredientes a manera de mascarilla ayudará a retrasar los signos de la edad en tu piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sábila

La sábila, también conocida como aloe vera, es ampliamente utilizada por sus propiedades beneficiosas para la piel. Para rejuvenecer la piel, se puede utilizar de las siguientes maneras:

Gel de Aloe Vera Puro :

-Corta una hoja de sábila fresca y extrae el gel transparente.

-Aplica el gel directamente sobre la piel limpia, dejándolo actuar durante 20-30 minutos.

-Enjuaga con agua tibia y seca suavemente. Repite este proceso diariamente para obtener mejores resultados.

Mascarilla de Aloe Vera y Miel :

-Mezcla dos cucharadas de gel de aloe vera con una cucharada de miel.

-Aplica la mezcla en el rostro y el cuello.

-Deja actuar durante 15-20 minutos antes de enjuagar con agua tibia.

-Usa esta mascarilla una o dos veces por semana.

Exfoliante de Aloe Vera y Azúcar :

-Mezcla dos cucharadas de gel de aloe vera con una cucharada de azúcar.

-Aplica la mezcla en el rostro y masajea suavemente en movimientos circulares.

-Enjuaga con agua tibia y seca con una toalla limpia.

-Utiliza este exfoliante una vez por semana para eliminar células muertas y promover la renovación celular.

Tónico de Aloe Vera:

-Mezcla partes iguales de gel de aloe vera y agua de rosas.

-Aplica la mezcla con un algodón sobre la piel limpia.

-Úsalo diariamente después de limpiar el rostro y antes de aplicar cualquier crema o sérum.

La consistencia en el uso de aloe vera puede contribuir a mejorar la apariencia de la piel, dejándola más hidratada y con un aspecto más juvenil.

Las propiedades del aloe vera para la piel son ampliamente conocidos y valorados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite de oliva

El aceite de oliva es conocido por sus propiedades hidratantes y antioxidantes que pueden ayudar a rejuvenecer la piel. A continuación, se presentan varias formas de utilizarlo:

Hidratación Directa :

-Aplica una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra directamente sobre la piel limpia.

-Masajea suavemente en movimientos circulares, especialmente en áreas secas o con líneas de expresión.

-Deja actuar durante 15-20 minutos y luego retira el exceso con una toalla suave si es necesario. Puede realizarse cada noche antes de dormir.

Mascarilla Facial :

-Mezcla una cucharada de aceite de oliva con una cucharada de miel.

-Aplica la mezcla en el rostro y déjala actuar durante 15-20 minutos.

-Enjuaga con agua tibia y seca suavemente. Usa esta mascarilla una o dos veces por semana para una hidratación profunda.

Exfoliante Casero :

-Mezcla una cucharada de aceite de oliva con una cucharada de azúcar.

-Aplica la mezcla sobre la piel húmeda y masajea suavemente en movimientos circulares.

-Enjuaga con agua tibia y seca con una toalla limpia. Utiliza este exfoliante una vez por semana para eliminar células muertas y mejorar la textura de la piel.

Aceite de Oliva y Limón :

-Mezcla una cucharada de aceite de oliva con el jugo de medio limón.

-Aplica la mezcla sobre la piel y deja actuar durante 10-15 minutos.

-Enjuaga con agua tibia y seca suavemente. Esta combinación puede utilizarse una vez por semana para obtener un efecto iluminador y rejuvenecedor.

Tónico Rejuvenecedor:

-Mezcla igual cantidad de aceite de oliva y vinagre de manzana.

-Aplica la mezcla sobre la piel con un algodón después de limpiar el rostro.

-Úsalo diariamente, preferiblemente por la noche, para mantener la piel hidratada y equilibrada.

El aceite de oliva virgen tiene beneficios que ayudan a la humectación de la piel (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin duda, cabe mencionar que a pesar de sus enormes beneficios, al ser ingredientes naturales no están exentos de provocar reacciones alérgicas por lo que recuerda siempre aplicar una pequeña cantidad en tu mano y esperar un plazo de 24 horas antes de colocarlo en tu rostro para observar si existe algún tipo de reacción.