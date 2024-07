Ana María Alvarado aclara que no se va de ‘Sale el sol’: “Les tengo malas noticias, no me corren”

Ana María compartió en su canal de YouTube toda la información sobre su supuesto despido (Foto: Instagram)

Desde hace unos días comenzó a circular que la periodista Ana María Alvarado sería despedida del matutino Sale el Sol, donde supuestamente se ha estado reduciendo su participación. La información la dio a conocer Alex Kaffie, quien aseguró que debido a los bajos niveles de audiencia los ejecutivos tenían planeado realizar una serie de cambios, entre ellos el despido de su colega.

“Voy a decir algo que probablemente va a perjudicar a ‘Sale el Sol’, pero los ejecutivos están en la búsqueda de mayor audiencia por las mañanas. Ya son tres meses y para agosto habrá cambios”, aseguró entonces el periodista.

Sin embargo, aunque al principio todo parecía tratarse de un rumor, la situación empeoró cuando la afirmación llegó a los oídos de la presentadora, quien decidió hablar públicamente sobre lo que se decía de ella

Que pasará con Ana María Alvarado en ‘Sale el Sol’

Por medio de su canal oficial en YouTube, donde suele compartir noticias del espectáculo, la periodista Ana María compartió con sus seguidores toda la información que existe en torno a su participación en el matutino.

Debido a que la información surgió del periodista Alex Kaffie, la presentadora abordó el tema aclarando que desde hace muchos años existe una “enemistad” con su colega, quien fue su compañero en Sale el Sol.

Foto:Captura redes soaciales

En relación a su participación en Sale el Sol enfatizó que está consciente de que nadie es eterno, pero reconoce que a lo largo de 8 años, ha destacado por lo comprometida que es, pues compartió que se mantiene constantemente informada leyendo o platicando con los famosos.

“Amo trabajar en Imagen Televisión. Amo estar en ‘Sale el Sol’. Yo feliz, pero todos los programas tienen un principio y un fin. Hasta del que pensé que no me iban a quitar, me quitaron”, comentó.

Y agregó: “Desde que empecé nunca me he quedado sin trabajo y no soy una persona conflictiva, tal vez por eso duro tanto en los trabajos y otras personas no. Ustedes dirán”, dijo, en relación a Kaffie, su excompañero.

Así que, luego años trabajando para Imagen Televisión, Ana María aclaró que no la van a correr, aunque es lo que muchos desean. “Por ahora, les tengo malas noticias: no me corren. En Imagen Televisión conocen mi trabajo y lo respetan, y los ejecutivos me dijeron que todo era mentira. Que puede suceder un día, claro, pero no hoy, no mañana, no esta semana.”

La periodista aclara que permanecerá en el programa Sale el Sol Crédito: YouTube: Ana María Alvarado