Mariana Echeverría LLORA porque su hijo desconoce que entrará a LCDLF México 2: “Cómo decirle que me iré”

(Las estrellas/Captura de pantalla)

El pasado lunes 15 de junio, se reveló a Mariana Echeverría como la décima participante confirmada para La Casa de los Famosos México 2. Ahora, la famosa conocida por su participación en Me Caigo de Risa, rompió en llanto porque teme dejar mucho tiempo a su pequeño hijo.

Hasta el momento, la lista de concursantes confirmados incluye a Mario Bezares, Sabine Moussier, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Luis ‘Potro’ Caballero, Ricardo Peralta ‘Pepe’ y Karime Pindter.

Galilea Montijo también confirmó que será la conductora principal de esta nueva temporada. La transmisión del reality show mantendrá su formato anterior con galas por Canal 5 y emisión 24/7 en ViX+.

Además, Cecilia Galliano, en una entrevista con Televisa Espectáculos, confirmó su participación en las pregalas y postgalas del programa junto a Mauricio Garza.

Mariana Echeverría sería anunciada en los próximos días. (@marianaecheve)

¿Qué dijo Mariana Echeverría?

Fue durante una entrevista para Las Estrellas, donde Mariana Echeverría se sinceró sobre cómo se siente por su participación en este popular reality show. Además, en algún punto de la plática con Pablo Chagra, la famosa rompió en llanto al señalar que iba a extrañar a su hijo y le afectaba pensar el tiempo que estaría lejos de él.

“Ayer que fui a trabajar me dijo mami no te vayas y solo me fui unas horas. Fue cuando me cayó el 20 de cómo voy a decirle que me voy dos meses”, comentó.

No obstante, Echeverría se mostró fuerte y detalló que tanto ella como su pareja ya tenían una estrategia para que el menor no resintiera mucho la ausencia de su madre durante este tiempo.

Así luce por dentro la nueva casa (Martín Mariscal/Infobae)

“Le dejé videos, voy a llorar, pero quiero tratar de no. Él va a estar bien con su papá, con sus abuelos. No entiende, no sabe”, puntualizó.

La también comediante recalcó que en La Casa de los Famosos México espera poder hacer que un público más grande la conozca.

“Pueden lograr entrar más en mi vida y a dónde he llegado por mí misma. Hagan mi club de fans, no sean así”, explicó.