La crítica de Marko Cortés a los programas sociales: “Mantienen pobre a la gente”

El presidente del PAN volvió a hablar del resultado electoral del 2 de junio (Cuartoscuro)

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, lanzó una crítica contra los programas sociales y señaló que apoyarlos fue lo que causó que la oposición perdiera en las elecciones del pasado 2 de junio, debido a que no presentaron una alternativa a la administración federal.

Durante una entrevista, el político michoacano aseguró que su instituto político “cayó” en la trampa de alentar las ayudas del Estado, es decir, lo que prometían todos los partidos que participaron en la contienda y que provocó que la ciudadanía no se sintiera cercana a la propuesta del PAN.

“¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo (...) Enseña a pescar, no des el pescado permanentemente. Y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? (...) No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando”, expresó el miércoles 17 de julio.

Marko Cortés cuestionó el perfil que adoptó la campaña de Xóchitl Gálvez (Cuartoscuro)

Además, Cortés Mendoza recordó que la campaña presidencial, que encabezó Xóchitl Gálvez Ruiz con la coalición Fuerza y Corazón por México, terminó por apoyar una supuesta política clientelar y adormecedora para la población, situación que en un momento rechazaban.

Y es que el senador electo sentenció que los programas sociales “mantienen a la gente pobre”, puesto que no se les “enseña a pescar”, sino que solamente se les da el apoyo económico sin que se dé una propuesta gubernamental que ayude al crecimiento del Estado.

“No impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. No logramos impulsarlos y no logramos decirle a la gente: ‘No, nuestro proyecto se llama generar condiciones de inversión, de trabajo, de desarrollo y de darte a ti las herramientas para que salgas adelante’”

La sucesión en la oposición

Tras los resultados del 2 de junio, los partidos se encuentran reconfigurándose, especialmente los de oposición, después de que tuvieron uno de sus peores comicios donde quedaron reducidos en poder político tras el triunfo apabullante de la Cuarta Transformación, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La casa encuestadora GobernArte presentó encuestas en donde se analizó el papel de las dirigencias nacionales del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De acuerdo a los resultados, Alejandro Alito Moreno Cárdenas y Marko Cortés Mendoza, obtuvieron evaluaciones de 27.3% y 36.9%, respectivamente. Estos resultados son significativos tras las elecciones federales del pasado 2 de junio, en las cuales el partido guinda logró una victoria considerable mientras que el PRI y el PAN vieron una disminución en su caudal de votos.

Las encuestas también analizaron posibles sucesores para los líderes partidistas, por lo que en el PAN se perfilan los siguientes nombres:

Mauricio Vila Dosal

Jorge Romero Herrera

Damián Zepeda Vidales

Max Cortázar Lara

Martín Orozco Sandoval

Otro