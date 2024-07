El presidente López Obrador mencionó a tres personajes que podrían continuar en la administración de Claudia Sheinbaum (Jesús Aviles/Infobae)

En vísperas de la definición del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum, los nombres de decenas de funcionarios y personajes se perfilan para diversos cargos. Al respecto, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó el nombre de tres de los personajes de su administración que podrían continuar en sus puestos para el sexenio entrante.

Fue este martes 16 de julio de 2024 cuando, ante los medios de comunicación presentes en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario mexicano perfiló a los titulares de tres áreas de gobierno enfocadas en temas de salud como posibles integrantes del equipo de la virtual presidenta electa.

“Entonces, no se puede resolver en seis años (...) la gente lo sabe, sabe que un mal así no se puede remediar en seis años, que se requiere más tiempo. Por eso, qué bien que se eligió a quien va a dar continuidad a la transformación, que es una mujer extraordinaria, honesta, sensible. Es muy probable que los que están aquí, los tres, continúen, digo, porque son, los tres, de lo mejor”, expresó.

Zoé Robledo es director general del IMSS (Fotografía IMSS)

Ellos son otros tres personajes que podrían continuar en el equipo de Sheinbaum, según AMLO

En su intervención dentro de la conferencia matutina, el Presidente de México hizo referencia a los tres personajes que lo acompañaron en el acto, es decir a Ruy López Ridaura, subsecretario de prevención y promoción de la salud; Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); así como Alejandro Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

A pesar de su declaración, y que fue cuestionado sobre si ya contaba con la confirmación de la virtual presidenta electa, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prefirió no aventurarse a confirmar si los tres personajes señalados continuarán con su encargo en la siguiente administración. Al respecto, declaró:

“No, no, yo no hablo de eso. Pero es un desperdicio, o sea, tienen un nivel académico”, ante los medios de comunicación.

Ruy López Ridaura es subsecretario de prevención y promoción de la salud (Presidencia)

Zoé Robledo Aburto es un político y servidor público mexicano nacido el 9 de enero de 1979 en Chiapas. Cuenta con una maestría en Derecho y desde 2019 es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Previamente, fue senador y subsecretario de Gobernación. Ha enfocado su trabajo en la renovación del sistema de salud pública y la lucha contra la corrupción.

Ruy López Ridaura es médico cirujano y doctor en Salud Pública. Nacido en México, es subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud (SSa). Con una carrera destacada en salud pública, ha desempeñado roles cruciales en la gestión de enfermedades como la diabetes y la obesidad, así como en la respuesta frente a emergencias sanitarias, incluyendo la pandemia de COVID-19.

Cofepris está a cargo de Alejandro Svarch Pérez (Cuartoscuro)

Alejandro Svarch Pérez es médico especialista en medicina interna y maestro en salud pública. Ocupa el cargo de titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Con experiencia en atención primaria y gestión de salud, ha impulsado estrategias para fortalecer la regulación sanitaria y combatir productos nocivos. Ha tenido un papel destacado en la supervisión de medicamentos y vacunas durante la pandemia de COVID-19.

Cabe mencionar que, en el rubro de la salud, el único personaje que Claudia Sheinbaum ha confirmado hasta el momento es David Kershenobich, quien asumirá la titularidad de la Secretaría de Salud. No obstante, la continuidad de algunos funcionarios podría ser crucial para garantizar el trabajo en algunos proyectos que ya fueron emprendidos como el del IMSS - Bienestar, mismo que opera en 23 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana.