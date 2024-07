Christian Nodal compartió escenario con Andrea Bocelli en Italia

Christian Nodal fue el únicoo mexicano que participó en el homenaje de Andrea Bocelli en Italia. (Captura de pantalla @nodal)

Christian Nodal continúa de gira por Europa, y tras ofrecer una serie de conciertos en España viajó directamente a Italia para sus siguientes shows. Pero antes, el cantante mexicano participó en un homenaje para Andrea Bocelli, ya que el tenor cumplió 30 años de trayectoria musical.

Este 15 de julio se llevó a cabo la gran celebración en el imponente Teatro del Silenzio, en Lajatico, Italia. Fue a través de redes sociales que el intérprete de “No te contaron mal” , compartió su experiencia homenajeando al reconocido intérprete tenor.

A través de redes sociales Nodal publicó diversas fotografías y videos antes y durante su número junto con Bocelli. En un carrusel de fotos se puede apreciar al compositor mexicano en su llegada al Teatro del Silenzio y cantando con el tenor en los ensayos. “Feliz de acompañar en su 30 aniversario a mi querido amigo Andrea Bocelli. Hoy será un día que me llevaré pa’l cora toda la vida. Muchas gracias “, escribió el sonorense en su cuenta de Instagram.

El tema que Bocelli y el cantante mexicano interpretaron juntos en el anfiteatro al aire libre fue “Por una cabeza”, la cual es recordad por que se ha utilizado en varias ocasiones en cine y televisión, especialmente en la película Perfume de Mujer (1992).

Nodal lució un elegante traje sastre en color negro, con una corbata a juego y una camisa blanca. Las imágenes del compositor en el homenaje de Bocelli rápidamente se viralizaron, lo cual provocó distintas reacciones en redes. “Dejen brillar al rey del regional”, “Los grandes con los grandes”, “Orgullo mexicano”, “Eres un orgullo para los latinos”, “Sigue brillando”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas. Incluso Ángela Aguilar comentó las fotografías de su actual novio, ella se limitó únicamente a dejarle un emoji de corazón rojo.

Por su parte, Andrea Bocelli publicó una historia de Instagram del preciso momento en que canta junto con Christian acompañados de un piano. La gran celebración del compositor italiano tendrá lugar por 3 días, el 15, 17 y 19 de julio en el Teatro del Silenzio.

Andrea Bocelli es reconocido a nivel mundial por su voz en el ámbito de la música clásica y popular. A pesar de perder la visión a los 12 años debido a un accidente de fútbol y un glaucoma congénito, Bocelli ha desarrollado una exitosa carrera musical. Su álbum “Romanza” (1997) es uno de los más vendidos en la historia de la música clásica, y su interpretación de “Time to Say Goodbye” junto a Sarah Brightman le dio fama internacional. Entre otros de sus temas más exitosos se encuentra, “Vivo per lei”, canción realizada en colaboración con diferentes artistas, como Giorgia y Marta Sánchez. Y “Nessun Dorma”, uno de los arias de ópera más famosos, parte de “Turandot” de Puccini.