AMLO reconoce abuso de autoridad en caso de campesinos asesinados por policías de Veracruz: “No habrá impunidad”

López Obrador explicó el beneficio de eliminar la caja de ahorro para funcionarios de alto nivel. | Captura de pantalla

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un abuso de autoridad y represión por parte de elementos de la Policía Estatal de Veracruz, quienes dispararon en contra de un grupo de campesinos el 20 de junio pasado, cuando protestaban en la localidad de Totalco, en el municipio de Perote, lo que dejó un saldo de dos manifestantes fallecidos y varios lesionados.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario lamentó los hechos y que los policías hayan usado la fuerza para replegar a los manifestantes, pues recordó que una de las políticas de su gobierno ha sido la no represión.

Asimismo, confirmó que ayer fueron detenidos dos de los policías que presuntamente dispararon en contra de los campesinos durante la protesta, afirmando que las autoridades continúan con la investigación del caso y que no habrá impunidad.

“Estamos informados desde que se dieron los hechos muy lamentables, no debió actuar así la policía del estado, nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe usar la fuerza y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos, se está haciendo la investigación.

“Ayer se detuvo a dos policías de la corporación de la policía estatal de Veracruz y se va a continuar con esta investigación, este proceso y no va a haber impunidad, hoy en la mañana me informaron sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos, y va a hacerse justicia”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...