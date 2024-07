AMLO asegura que la oposición sigue “aturdida” tras derrota electoral: “Ya van para dos meses de la elección, y no reaccionan”

La presidenta electa acompañó a López Obrador en su gira por Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. FOTO: Claudia Sheinbaum

Durante su gira por Yauhquemehcan, Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que la oposición sigue sin capacidad de reacción porque viven en una “burbuja” y aunque han pasado casi dos meses de la elección en la cual triunfó Morena, siguen ”aturdidos” y por ello no han entendido la nueva realidad del país.

“Ya van para dos meses de la elección, y no reaccionan, todavía están aturdidos, porque se creen sus dogmas, se creen sus fanatismos, se creen esa manera de pensar que fue impuesta desde hace siglos de que no existe el pueblo”, señaló el mandatario federal, quien acudió eacompañado por Claudia Sheinbaum a supervisar los programas de educación y deporte.

Tras el fuerte revés que se llevaron los partidos que conformaban la alianza Va por México que derivó en la pérdida de registro del PRD y que dejó con menos legisladores al PAN y PRI, el mandatario federal expuso que el discurso político opositor no ha cambiado.

“Tienen una atmósfera, es como una burbuja, es como otro mundo, se hablan entre ellos y esto lo complementaba y les funcionaba, porque tenían el control en la mayoría de los medios de información”, señaló López Obrador.

Sheinbaum dará continuidad a la Nueva Escuela Mexicana

Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, anunció este domingo que continuará con la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo que busca transformar y modernizar el sistema educativo del país, garantizando al mismo tiempo la beca universal para los niveles educativos básicos.

Durante un evento en Tlaxcala, Sheinbaum, acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que continuará con los programas del Bienestar como la pensión para adultos mayores y el programa de reforestación Sembrando Vida, este último será elevado a rango constitucional. “(La Nueva Escuela Mexicana) representa un nuevo modelo educativo, basado en esta revolución pacífica, en la revolución de las conciencias y en construir una nueva reforma educativa”, declaró.

Además de la beca universal, Sheinbaum anunció dos nuevos programas: uno para apoyar a mujeres de 60 a 64 años y otro que otorgará becas universales a estudiantes de niveles básicos. “La beca para niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria no solo va a ser para algunos por situaciones económicas, sino para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública”, enfatizó la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum precisó el desarrollo progresivo de la beca universal: en 2025 comenzará con todos los adolescentes de secundaria, y al año siguiente se ampliará a preescolar y primaria. “(La educación pública) no solamente son las aulas. Hay que apoyar a las familias para que los niños y niñas puedan cumplir con el sueño de la educación pública”, aseguró.

Sheinbaum recordó que desde joven había participado en movimientos sociales en defensa de la educación. Al referirse a sus tiempos en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó su oposición a las reformas que buscaban privatizar la institución.

“Participé en un movimiento universitario. Entonces las autoridades decían: ‘es que si la educación no le cuesta a las familias, no la valoran’. Y desde entonces nosotros, como estudiantes, dijimos: ‘la educación no es una mercancía que se pueda comprar’”, rememoró.

El presidente López Obrador celebró el anuncio de Sheinbaum sobre la continuidad de los programas sociales, calificándolo como “una bendición”. A su juicio, “fue lo mejor que nos pudo pasar a los mexicanos” tener una presidenta como Claudia Sheinbaum.

La futura mandataria también remarcó que la educación no es un privilegio sino un derecho, establecido en el artículo tercero de la Constitución. “La educación no es un privilegio, sino el derecho de todos los mexicanos”, concluyó.