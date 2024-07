¿Drake Bell será habitante de La Casa de los Famosos México 2?

Drake Bell podría ser el siguiente habitante confirmado de la casa más famosa de México TikTok. Crédito: @drakebell

Faltan muy pocos días para conocer al resto de los habitantes de la segunda temporada de La Casa de los Famoso México, uno de los proyectos más ambiciosos de Televisa, que desde antes de su estreno ya mantiene muy atentos a varios de sus seguidores.

Con el fin de crear mayor interés, la producción ha ido revelando poco a poco a cada uno de sus habitantes. En días recientes, la confirmada fue Karime Pindter, quien ha participado en diversos programas de televisión como Acapulco Shore.

Sin embargo, bastaron solo unos días para que nuevamente comenzaran las especulaciones sobre el próximo integrante que será anunciado, pues desde que se hizo oficial que habría una segunda temporada, los rumores sobre las personalidades que entrarán no han parado.

Con ocho famosos confirmados, en redes sociales han comenzado a circular varios nombres sobre el noveno habitante, pero uno de los que más destaca es el de Drake Bell.

Drake Bell podría ser parte de La Casa de los Famosos México

El hecho de que algunos televidentes crean que Jared Drake Bell será parte de La Casa de Los Famosos, viene de que anteriormente el actor ya fue parte de un reality de Televisa durante el año pasado.

Desde su participación en La Máscara, muchos de sus seguidores se quedaron con ganas de más. Sin embargo, lo único que se sabe hasta ahora es que el siguiente integrante será revelado con Wendy Guevara, ganadora de la primer temporada.

Según la creadora de contenido, el siguiente famoso es un hombre, y se trata de una de las grandes apuestas de la televisora, así lo dio a conocer en una transmisión en vivo. Por ahora, solo queda esperar la revelación el próximo lunes 15 de julio, en punto de las 11 de la mañana a través del canal 5.

Quien es Drake Bell

Drake Bell inició su carrera actoral participando en comerciales (Foto: Instagram/drakebell)

Drake Bell es un actor, cantante y músico estadounidense, conocido principalmente por su papel en la serie de televisión Drake & Josh de Nickelodeon, donde interpretó a Drake Parker.

Nacido el 27 de junio de 1986 en Newport Beach, California, comenzó su carrera en la actuación desde muy pequeño, apareciendo en varios comerciales y programas de televisión. Además, también ha incursionado en la música, lanzado varios álbumes de música pop-rock, destacándose por su habilidad para tocar la guitarra.

Entre sus proyectos más importantes se encuentra su participación en Drake & Josh, The Amanda Show y Superhero Movie. En lo que respecta al cine, formó parte de las producciones Yours, Mine & Ours y College.

Pese a que ha mostrado un interés nato por la música, entre sus materiales discográficos más importantes resaltan Telegraph (2005), It’s Only Time (2006) y Ready Steady Go! (2014).

Uno de los aspectos que más reconocen sus seguidores, es la variedad que existe en su carrera, pues se ha desempeñado en distintos campos del entretenimiento, manteniéndose activo tanto en la actuación como en la música.

En los últimos años ha mostrado un interés particular en la cultura mexicana, incluso adoptando el nombre artístico de Drake Campana y lanzando música en español.

Los habitantes confirmados para La Casa de Los Famosos México 2

La Casa de los Famoso México se estrena el Imagen: Telemundo

Poco a poco se ha dado a conocer el nombre de los habitantes, hasta ahora, los confirmados son: Karime Pindter, Ricardo Peralta, Potro Caballero, Sabinne Moussier, Arath de la Torre, Agustín Fernández, Shanik Berman, Briggitte Bozzo y Mario Bezares.

Aunque aún faltan personalidades por ser anunciarse, se sabe desde hacer unos meses que La Casa de los Famosos 2 se estrenará el próximo 21 de julio por Las Estrellas y VIX, plataforma en la que se podrá disfrutar de contenido exclusivo 24/7.