Descartan que existan grupos de tráfico de órganos de niños en Oaxaca; habían impuesto toque de queda

Constantino Faustino Gálvez, presidente municipal de Santa María Alotepec, Oaxaca, impuso una medida extrema ante la especulación de que existía una banda dedicada al secuestro y al tráfico de órganos de niños en la región, por lo que ordenó toque de queda en la localidad a partir de las diez de la noche.

“La autoridad de Santa María Alotepec, en coordinación con la asamblea general, comunica a toda la región que se determinó considerar algunas medidas de prevención para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, considerando que se especula la presencia de una red de secuestradores dedicados al tráfico de órganos”, se lee en el comunicado emitido por las autoridades municipales.

Como parte de las medidas, señala el texto, se consideraba el cierre total al paso a todo tipo de vehículos a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana siguiente.

Además, los vendedores ambulantes de la comunidad tendrían que reportarse ante la autoridad municipal presentando su identificación oficial, al tiempo de que se impuso una velocidad máxima de 20 km/h a los vehículos que circularan dentro de la comunidad.

Así era el anuncio de la autoridad municipal. Foto: Facebook/ASER-LITIGIO A.C.

Ante esto, José de Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca, descartó que existan estos grupos y pidió al presidente de Santa María Alotepec que deje de emitir esta información falsa.

“Es un rotundo no (que existan dichos grupos). No hay necesidad de un toque de queda en Alotepec. Invito al presidente municipal y a la comunidad a que dejen del lado el temor, que no asuman información falsa”, detalló el funcionario.

Romero López señaló que las autoridades federales han informado en las diferentes Mesas de Seguridad que es información falsa.

“No debemos caer en las fake news que lo único que generan es que entremos en psicosis colectiva y pensemos que realmente hay una banda de tráfico de órganos de menores. No lo hay, no existe en Oaxaca”.

Agregó que esta información de la banda de secuestradores ha circulado por lo menos una década, “hasta en TikTok y Facebook hay un video donde una señora dice que vio un camión lleno de órganos y quedó impactada”.

La FGEO desmintió categóricamente los mensajes en los cuales se afirmaba la existencia de estas organizaciones. Foto: Europa Press

“Si hay alguna situación anómala o a gente extraña en la comunidad, primero hay que investigar quiénes son. A lo mejor es el de Sabritas, de la Coca-Cola, alguna brigada del Bienestar, son Servidores de la Nación”, dijo el secretario, quien agregó que se tiene que verificar primero para evitar linchamientos de inocentes.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desmintió categóricamente la veracidad de los mensajes difundidos a través de diferentes plataformas digitales y redes sociales, en los cuales se afirmaba la existencia de estas organizaciones.

“La FGEO estableció que son falsos los mensajes difundidos a través de diferentes plataformas digitales y redes sociales”, informó en un comunicado el Ministerio Público local, quien agregó que inició las indagatorias que permiten asegurar que no existe ningún registro ni denuncia penal por este delito en la entidad.

“La Institución procuradora de justicia convoca a la ciudadanía a informarse a través de los canales institucionales de comunicación de la FGEO, o de las dependencias de seguridad pública, pues son la única fuente oficial ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la paz social”, apunta el texto de la Fiscalía.