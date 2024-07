‘Rock en tu idioma’ vuelve a sus orígenes con un íntimo show en La Maraka: “De ahí somos y queremos volverlo a sentir”

Este es el cartel oficial del concierto Crédito: crédito: Twitter/saboromorockof

El próximo viernes 16 de agosto La Maraka, recinto ubicado en la Ciudad de México, abre sus puertas al concierto que está preparando Rock en tu idioma. Los boletos ya están a la venta y el cartel presenta a figuras emblemáticas del género.

En conferencia de prensa con medios de comunicación donde estuvo presente Infobae México, Sabo Romo, Humberto Calderón, Héctor Quijada, Sergio Santacruz y Bon Lara dieron los pormenores del espectáculo que están preparando junto a otros colegas y contaron lo que significa para ellos tocar en un lugar como La Maraka.

Héctor Quijada, fundador de La Lupita, describe La Maraka como “de abolengo, tiene glamour”, y Sabo Romo lo ve como piedra angular en la carrera de todos los involucrados, en contraste con los grandes escenarios y los públicos masivos con los que también tienen experiencia:

“Finalmente retomamos este maravilloso lugar, La Maraka, de tantos recuerdos (...) Son logros enormes tocar en escenarios importantísimos como la Arena Ciudad de México y el Auditorio Nacional y varios del país, habla de una carrera consistente, habla de muchos logros, de tener este poder de convocatoria, eso de poder juntar 10 mil, 20 mil personas en un lugar (...) Pero nosotros crecimos tocando en clubes con nuestras primeras bandas”.

Sabo Romo, Humberto Calderón, Héctor Quijada, Sergio Santacruz y Bon Lara en conferencia de prensa crédito: Twitter/saboromorockof

El fundador de Caifanes recuerda: “Tocamos en la Rockola y tocamos en la Casa de la Cultura de Tlalpan, tocamos en Rockotitlán, que eran clubs de 300 o 400 personas que en algún momento fueron insuficientes para la cantidad de gente que quería vernos”.

La Maraka, donde inició “Rock en tu idioma” hace más de 30 años

Humberto Calderón de Neón cuenta la relación de Rock en tu idioma con La Maraka: “En mayo de 1988 se presentaban justo en este lugar los primeros discos de lo que sería Rock en tu Idioma, el disco vol 1, el disco de Caifanes. Fue una presentación que para nosotros fue importantísima y estar algunos añitos después por acá es increíble”.

Y cuenta lo emocionante que es volver a los orígenes: “Es como decir ‘sabes qué, de ahí somos, y queremos volverlo a sentir’. Tener la oportunidad en un lugar técnicamente increíble, se ha vuelto uno de los lugares importantes para muchos shows, y creo que la gente aprecia que haya este tipo de lugares y nosotros felices de estar aquí”.

¿Quiénes se presentan en La Maraka?

El cartel oficial del concierto de Rock en tu idioma en La Maraka presentan a Sabo Romo, Bon de Bon y los enemigos del silencio, Héctor y Rosa de La Lupita, Humberto Calderón y Sergio Santacruz de Neón, Cecilia Toussaint, Arturo Ybarra de Rostros Ocultos, Piro de Ritmo Peligroso, Chiquis Amaro de Neón, Fobia y Jotdog, María Barracuda de Jotdog, Ugo Rodríguez de Azul Violeta.

Los boletos están a la venta a través de la página web de “Quiero boletos”, la cita es a las 10 de la noche y los precios van de los mil 440 a los 2 mil 875 pesos mexicanos.

“Regresar a un sitio como La Maraka tiene que ver con una necesidad personal e individual y posteriormente en conjunto de estar cerca, de tener a la gente aquí, no de estar divididos por una valla o por un equipo de seguridad, indispensables en un evento grande. Y no es que este no sea un evento grande, no es grande por la cantidad de gente que pueda o no venir, es simplemente grande porque podemos estar cerca”, prometió Sabo Romo.