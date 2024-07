Gala Montes explotó contra su madre tras despedirla como mánager; la acusó de amenazas y extorsión

La actriz aseguró que su madre buscaba que le diera la mitad del dinero que gana. (Facebook Gala Montes)

Este martes 9 de julio, Gala Montes arremetió contra su madre por los comentarios que recientemente hizo sobre ella en una revista. Montes, conocida por su participación en telenovelas mexicanas, expresó su descontento y entre lágrimas dio a conocer su versión de los hechos.

“No es que le peso a esa nota falsa, es que no está bien. No es tanto la revista, es mi mamá”, explicó. “Yo decidí independizarme pero nunca dejé sola a mi mamá. Y eso lo voy a ver legalmente, estoy cansada de que me vean la cara”.

Gala reveló que tiene depresión y ansiedad por abuso de su mamá. (Foto: Instagram/@galamontes)

“Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas y me molesta que de una nota a una revista donde ella se esté haciendo la víctima. Cuando aquí la víctima soy yo”.

La cantante aseguró que su progenitora buscaba quedarse con todo el dinero que ella gana. “Pues le dolió que ya no es mi manager, pero esa es una decisión que yo he tenido todo el derecho de tomar”, dijo Gala Montes en referencia a la ruptura profesional con su madre.

“Mi mamá está loca. (...) Entonces como no se hicieron las cosas como ella dijo porque ella se quería quedar con todo mi dinero. (...) Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y extorsionando. Porque lleva extorsionándome 8 meses, pero llega un momento en que yo dije señora, se acabó. Yo no voy a seguir manteniendo la casa, yo no te voy a seguir manteniéndote a ti, yo no voy a seguir pagando tus operaciones, todas las cosas”.

La actriz estalló ante exigencias de su madre y decidió separarse ella. (@galamontes)

Asimismo reveló que lleva 18 años trabajando sin parar pues fue precisamente su madre quien la obligó a laborar desde que tenía 6 años y actualmente que ya tiene 23, quiere quedarse la mitad de su dinero.

“Dice que soy la peor persona del mundo y soy una hija malagradecida. (...) Te robaste 18 años de mi vida porque me pusiste a chambear desde que tengo 6 años, obviamente me voy a dedicar a lo que me enseñaste pero no voy a trabajar para nadie, yo trabajo para mí y ahorita viene y me está difamando”, arremetió.