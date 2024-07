El mensaje que Xóchitl Gálvez envió a Sheinbaum respecto a la reforma al Poder Judicial

La excandidata a la presidencia habló sobre la reforma al Poder Judicial (Cuartoscuro)

La excandidata a la Presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, realizó un llamado significativo a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, durante su participación en los Diálogos Nacionales por la reforma al Poder Judicial.

En su disertación, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó la importancia de que la militante del Movimiento de Regeneración Naciconal (Morena) escuche a los especialistas en diversos temas antes de implementar políticas que podrían afectar a la justicia y seguridad del país.

Gálvez enfatizó la necesidad de una reforma judicial bien concebida: “Quiero una reforma judicial sensata, quiero el éxito de la futura presidenta porque si gobierna bien y para todos, le va a ir bien al país”, sostuvo la excandidata durante un evento reciente.

Con base en lo que explicó la legisladora, una reforma adecuada debe basarse en la consulta con expertos que han dedicado su vida a estudiar estos temas.

El mensaje de Gálvez a Sheinbaum (AP/Marco Ugarte, Archivo)

La excandidata a la presidencia también expresó su preocupación por la independencia y autonomía de los jueces, tanto federales como locales. “No puede haber una reforma al Poder Judicial completa si no se reforman los poderes judiciales locales o si a los jueces federales y locales no se les garantiza independencia y autonomía para cumplir su deber”, reiteró Gálvez, subrayando la importancia de no comprometer la integridad del sistema judicial.

En su discurso, la senadora mencionó la necesidad de que el poder judicial no sea percibido como un enemigo de la sociedad. “El Poder Judicial no es perfecto, pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifican la arbitrariedad, no justifican el abuso”, afirmó. Considera esencial construir un sistema judicial que resuelva los conflictos dentro de la sociedad de manera justa y equitativa.

Otra de las preocupaciones que destacó Gálvez fue el riesgo de que los grupos de delincuencia organizada influyan en el sistema judicial. “Los grupos de la delincuencia organizada podrían tener jueces del narco”, advirtió, enfatizando la gravedad de esta posible consecuencia si no se toman medidas adecuadas. Por ello, insistió en la importancia de llevar a cabo una reforma judicial que no solo sea formal, sino también efectiva y concreta.

La senadora habló sobre la reforma judicial (Cuartoscuro)

Gálvez también extendió una invitación al diálogo abierto, mostrando su disposición para colaborar en la reforma del sistema judicial. “Estoy abierta al diálogo porque quiero una reforma Judicial sensata”, afirmó, destacando que el éxito de la futura presidenta beneficiaría a todo el país. Esta apertura al diálogo busca una sinergia política que permita implementar reformas que mejoren el sistema judicial sin destruirlo.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de que Claudia Sheinbaum, en su eventual rol de presidenta, honre su formación científica y escuche a los especialistas. “Ojalá, la virtual presidenta electa haga honor a su espíritu científico y escuche a los especialistas quienes llevan toda su vida estudiando los temas”, concluyó, subrayando la importancia de las decisiones informadas y basadas en el conocimiento científico.

La intervención de Gálvez culminó con la reiteración de su posición frente a una potencial reforma del sistema judicial y la importancia de asegurar la independencia y autonomía de los jueces. La excandidata busca un equilibrio que permita mejorar el Poder Judicial sin comprometer sus principios fundamentales.