Tras su entrevista a “El Bart” y otros criminales, así se defendió Saskia Niño de Rivera de las críticas

Saskia Niño de Rivera se defendió de las críticas por sus entrevistas a criminales. (Foto: Infobae México/ Jesús Avilés)

Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de la organización Reinserta, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras la publicación de una entrevista con Héctor Martínez Jiménez, conocido como “El Bart”, uno de los sicarios que disparó en contra del periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022.

La conversación, grabada para su podcast “Penitencia” y realizada en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, reveló detalles que han generado una amplia polémica, tanto por las declaraciones que hizo el sicario, como por la labor que realiza Saskia Niño de Rivera.

En los fragmentos de la entrevista que se han dado a conocer entre el viernes y el lunes, “El Bart” se mostró sin remordimientos y sonriente al relatar su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Martínez confesó ser quien disparó contra el comunicador la noche del 15 de diciembre de 2022.

En el diálogo con la activista Saskia Niño de Rivera, ‘El Bart’ se definió a sí mismo como una “persona noble que mata gente”, revelando que antes de involucrarse en el sicariato se dedicó a la venta de drogas durante dos años. Admitió conocer a Gómez Leyva antes del ataque, aunque no lo consideraba uno de los periodistas más destacados de México.

El plan de ‘El Bart’ era claro: asesinar al periodista y huir con el dinero obtenido, gozando de libertad. Sin embargo, el blindaje de la camioneta en la que viajaba Gómez Leyva y “el error de otra persona” frustraron su objetivo. La detención de Martínez se produjo en enero de 2023 en Michoacán por tentativa de homicidio.

'El Bart' accedió a conversar con Saskia Niño de Rivera. (Imagen TV/Captura de pantalla)

Aseguró que, pese a las presiones que el periodista ha ejercido sobre el Gobierno tras el ataque, duda sobre la posibilidad de otro atentado contra el comunicador.

En la entrevista, “El Bart” aseguró que en un prinicipio pensó que su vida ya terminaría ahí, con una larga sentencia en prisión, pero luego de que sólo se le acusara del intento de asesinato, ahora no ve la situación así, al asegurar que su abogado le ha comentado que le darían máximo 13 años de cárcel.

‘El Bart’ desgranó con crudeza los detalles de su plan fallido, afirmando que si hubiera logrado su objetivo, estaría en libertad. Niño de Rivera comentó que en México sólo se persiguen los casos mediatizados, a lo que Martínez respondió de acuerdo. Además, indicó que no haber matado a Gómez Leyva fue uno de los peores errores de su vida, concluyendo con la frase “México mágico”.

Asimismo, declaró no tener remordimientos y no pediría disculpas a Gómez Leyva, a quien veía como otro “paciente” más, término que utiliza para referirse a sus víctimas, de las cuales estima haber asesinado entre 15 y 20 personas, o más si se cuentan las víctimas colaterales.

Sobre el móvil del atentado, Martínez dijo desconocer las causas, aunque no descartó que tuvieran que ver con la labor periodística de Gómez Leyva. Las investigaciones han identificado a Armando Escárcega, alias “El Patrón”, como el presunto autor intelectual del atentado. Escárcega fue extraditado desde Estados Unidos a México y actualmente enfrenta un proceso por homicidio calificado en grado de tentativa.

Saskia Niño de Rivera y "El Bart". (Foto: X@CiroGomezL)

Saskia Niño de Rivera responde a críticas

La reciente publicación de los fragmentos de una entrevista realizada por Saskia Niño de Rivera ha desatado una ola de críticas hacia la activista y cofundadora de ña organización Reinserta. A través de redes sociales, internautas la han acusado de utilizar las experiencias de los reclusos para su beneficio y de gozar de privilegios que no tienen otros activistas y periodistas.

Ante estos señalamientos, Niño de Rivera defendió su labor en una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, explicando a fondo las motivaciones y el impacto de su trabajo.

Niño de Rivera inició su intervención resaltando la importancia de registrar voces involucradas en casos de alto impacto mediático para visibilizar la verdad y garantizar justicia.

“Es una confesión (lo que dice el entrevistado), de lo cual me da gusto porque justo habla de que las cosas se están haciendo bien. Yo siempre he tenido esta sensación de por qué nadie ha entrevistado al que mató a Colosio, por qué no hemos escuchado del presidente municipal de Ayotzinapa, por qué nadie ha entrevistado a estos personajes que supuestamente están implicados en los asesinatos más mediáticos o intentos de asesinatos más mediáticos en el país y esta entrevista lo ejemplifica muy bien”, destacó.

La fundadora de "Reinserta" asegura que es importante conocer la otra versión de los crímenes. Foto: IG Saskia Niño de Rivera

Frente a las acusaciones de que su trabajo es una forma de auto-beneficio, Niño de Rivera puntualizó que todas sus acciones están orientadas a apoyar y brindar transparencia dentro del sistema de justicia penal.

“Esta entrevista en gran medida fue en aspectos de apoyar. Yo he estado en comunicación con Ciro todo este tiempo; él ha sabido todas las veces que yo he tenido contacto con estos sujetos y es para apoyar y para transparentar,” aseguró.

La activista subrayó la importancia de la transparencia como herramienta para combatir la corrupción y la impunidad en México.

“A toda la gente que me tira odio yo quiero recordarles que la única manera de arreglar el sistema de justicia penal, de romper con la corrupción y la impunidad, es a través de la transparencia y esto (sus entrevistas) es una forma de hacer transparencia. También es una forma de que las autoridades digan ‘estoy haciendo el trabajo y lo estoy haciendo bien, no estoy metiendo a gente inocente para simular justicia’”, expresó con determinación.

Asimismo, Niño de Rivera abordó su relación con las autoridades y con las víctimas de los delitos. Explicó que siempre se ha mantenido en comunicación con las partes afectadas para asegurar que todos los pasos se den con la mayor claridad y honestidad posible.

