‘Lady Collado’: mujer choca e intenta escapar, pero se queda sin gasolina en la CDMX | VIDEO

La mujer asegura que puede salirse sin problemas de las multas por las personas a las que conoce. (Captura de pantalla)

En Ciudad de México, usuarios en redes sociales señalaron a una mujer a quien apodaron como “Lady Collado” luego de que protagonizó un choque e intentó de fugarse, pero no pudo lograrlo pues se quedó sin gasolina teniendo que asumir las consecuencias de sus actos.

La señora, de unos 50 años, golpeó el auto de otro conductor con su camioneta cerca del centro comercial Manacar. Tras el incidente, el afectado bajó de su vehículo para revisar los daños, momento que la mujer aprovechó para huir en su camioneta.

El acompañante del conductor afectado comenzó a grabar mientras seguían a “Lady Collado”, quien finalmente se detuvo en medio del Periférico debido a que se quedó sin gasolina. Ante la insistencia de los afectados para que se hiciera cargo del daño, la mujer comenzó a gritar y aseguró tener influencias, mencionando a los “Collado”.

En el video, se puede escuchar a la mujer decir: “Así es, yo tengo a los Collado. (Me fui) porque ustedes me pueden asaltar. Dile que no me esté grabando”. Un hombre abrió la puerta de la camioneta de la mujer mientras su acompañante captaba toda la escena.

Las personas afectadas no dudaron en perseguir a la mujer quien presumió que tenía influencias para escapar. Credito: @elincorrectosoy

Un uniformado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) llegó al lugar del suceso. Antes de la llegada del oficial, la mujer se había parado en medio del Periférico haciendo señas a los automovilistas, pero fue ignorada. En otra parte de la grabación, se escucha a un conductor gritar: “muévase”.

La polémica en redes sociales bautizó a la mujer como “Lady Collado” por mencionar a los Collado, uno de los cuales es un conocido abogado. El metraje concluyó con la llegada del policía al lugar.

Usuarios reprueban la actitud de la señora

Luego de que se hicieran públicos los videos en donde se puede observar la forma en la que la mujer se comportó con las personas afectadas, internautas no dejaron pasar la oportunidad de criticarla ya que su comportamiento no corresponde a la de una ciudadana.

Con comentarios como: “Se nota que tiene una discapacidad... pobre vieja demente”, “Cómo siempre, todavía qué están mal, se molestan y empiezan a amenazar. Así están todos. No les digas nada porque se te van a los golpes.”, “Si algo aprendí de un compa que si está bien parado es que el que tiene contactos no lo anda gritando simplemente levanta el teléfono.”, ”Y el ejemplo de prepotencia para su hija ó la otra persona que la acompaña…..tssss… pura basura de personas” fueron los que más se repitieron.

La mujer se enfrentó a las autoridades luego de haber sido interceptada por los afectados. (Captura de pantalla)

¿De cuánto es la multa por chocar en CDMX?

En la Ciudad de México, las multas por provocar un choque varían según la gravedad del accidente y otros factores circunstanciales. Los costos pueden ir desde 20 hasta 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (UCMDMX), cuyo valor actual es de aproximadamente $96.22 MXN. Además de la multa económica, el responsable puede enfrentar sanciones adicionales como cubrir los costos de los daños, el retiro del vehículo al corralón y posibles cargos por lesiones a terceros.