Huracán Beryl cobra la vida de María Loredo, abuelita mexicana que vivía en Texas: “Era la más dulce”

Amigos y familiares están reuniendo fondos para el funeral de María y la reconstrucción de su casa. (Facebook Irene Wilson)

La madrugada del lunes 8 de julio, el Huracán Beryl impactó como Categoría 1 la costa de Texas, en Estados Unidos; tres días antes, el poderoso ciclón tropical hizo lo propio en el estado de Quintana Roo, y la semana anterior, ya había dejado severas afectaciones en las Antillas Menores.

De acuerdo con Associated Press (AP), a su paso por el Caribe, Beryl provocó la muerte de 10 personas en Granada (3), San Vicente y las Granadinas (2), Venezuela (3) y Jamaica (2); por fortuna, las autoridades mexicanas descartaron víctimas mortales tras el impacto; sin embargo, durante su paso por Estados Unidos el ciclón ya ha cobrado la vida de al menos ocho personas, entre ellas una mujer de origen mexicano que radicaba desde hacía varios años en la zona de Ponderosa Forest, al norte de Houston, enTexas.

Se trata de María de la Luz Loredo, de 74 años, quien falleció luego de que un árbol cayera sobre su casa debido a los fuertes vientos de Beryl. De acuerdo con Univisión, la señora estaba en la planta alta de su domicilio cuando ocurrió el accidente; sus familiares dicen que estaba a minutos de bajar a desayunar cuando colapsó sobre ella una de las paredes de su habitación.

Beryl suma al menos ocho víctimas tras su paso por Estados Unidos. (REUTERS/Daniel Becerril)

“La vamos a extrañar”

María vivía con su hijo José y su esposa Haley, así como con sus nietos de dos y siete años. La nuera de la víctima contó a KHOU11 News que estaban por bajar a desayunar cuando se escuchó un fuerte crujido, “mi hijo estaba gritando ‘abuela’ porque me vio llorando y yo le decía a mi esposo ‘ve a ver cómo está tu mamá’. Comenzó a asustarse y me dijo ‘llama al 911′”, relató la mujer.

El hijo de María dijo al mismo medio que cuando corrieron para ver cómo estaba la señora, no pudieron entrar a su recámara; los rescatistas tampoco pudieron entrar tan rápido porque todo se había caído. “Dijeron que ella no sintió realmente lo que pasó porque probablemente estaba dormida. La familia todavía está en shock, tengo una hija de dos años, ella no sabe nada pero ha preguntado por la abuela y yo no sé qué decirle, mi hijo de 7 años tampoco sabe (...) Era la más dulce y la queríamos mucho, la vamos a extrañar”, agregó Haley.

Mark Herman, alguacil del condado de Harris, informó este lunes en redes sociales que se había registrado una fuerte movilización policiaca tras recibir una llamada de emergencia debido a la caída de un árbol sobre una casa y minutos después confirmó el deceso de María. “Nos entristece informar que se ha confirmado el fallecimiento de la víctima de 74 años. Por favor mantenga a su familia en sus oraciones”, dijo el funcionario.

Tras la tragedia, familiares y amigos de María han externado sus condolencias y han lanzado una campaña para recaudar fondos para el funeral de la mexicana originaria de Tamaulipas. “Su hijo, José Loredo, y su familia están de luto y necesitan nuestra ayuda. Esta tragedia los tomó por sorpresa (...) la señora Loredo era una dulce mujer y amaba a sus nietos”, escribió en GoFundMe el músico y excompañero de José, Jesse Espinosa.

“El huracán Beryl no solo se llevó la vida de la Sra. Loredo, sino que también destruyó su hogar. Lo que puedan donar se destinará a su recuperación y a los gastos funerarios. Agradecemos cualquier ayuda que puedan brindar a la familia Loredo. Por favor compartan esto. Gracias y que Dios los bendiga a todos”, se lee en la petición que hasta el momento suma casi mil 900 dólares (aproximadamente 34 mil pesos mexicanos).

María era originaria de Tamaulipas, vivía en Houston con su hijo, nuera y dos nietos pequeños. (GoFundMe)