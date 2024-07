Asaltan a español en ‘La Condesa’ de CDMX y defiende al ratero tras recordar La Conquista: “Es devolver”

(Captura de pantalla/Tiktok)

La Ciudad de México es un lugar sumamente concurrido y en donde la inseguridad puede llegar a ser un tema de preocupación. En este sentido, un hombre español contó que lo asaltaron en la colonia Condesa, pero más allá de molestarse, extrañamente defendió al ratero y hasta se culpabilizó a él por el atraco.

¿Qué dijo el español?

Fue el usuario identificado como José Carlos Illanes (@josecarlos_illanes) quien compartió a través de TikTok su experiencia.

“Me robaron en La Condesa otra vez, lo peor de todo es que me roban porque tengo pinta de fresa, pero yo no puedo ser fresa porque no tengo dinero y esto es una mierda porque siempre le quedo mal al delicuente. Yo soy una persona a la que no le gusta quedar mal, lo malo no es que te roben, lo malo es que se te quedan mirando como diciendo: ‘Esperaba más de ti’”, comenzó a decir.

En todo irónico, el español ahondó en que se sentía muy apenado con el ladrón por no tener más pertenencias que darle.

“Mis amigos de España me dicen: ‘Uy, pero México es muy peligroso, ¿a ti no te da miedo que te roben? A mí no me da miedo, me da vergüenza, soy una persona que se culpabiliza mucho y digo ‘Por mi culpa este hombre se tuvo que levantar temprano para robarme, seguro vive muy lejos...”, detalló.

El hombre aprovechó para recordar el periodo de la Conquista Española y mencionó lo siguiente: “Ustedes tendrían que ver los ojitos de los delincuentes cuando se dan cuenta que soy español, juro que piensan: “Robarle a un español en México no es robar, es devolver”.

Mexicanos reaccionan

El clip rápidamente tuvo gran alcance en redes sociales y varios de los internautas mexicanos reaccionaron y recordaron sus experiencias siendo asaltados. Estos son algunos de los comentarios que colocaron.

“Me acordé cuando a una amiga la asaltaron en la micro, traía un cel cacahuatito del Oxxo y el ladrón se lo devolvió ella se lo aventó y le gritó que no la iba a humillar , que se lo llevaría también”.

“A mí una vez me asaltaron, le dije mi reloj y unos pocos pesos que tenía, pero como le dije que era estudiante, me regresó el reloj y me acompañó a mi casa”.

“Una vez se subieron a mi camión a vender trufas y yo solo tenía 8 pesos y costaban 10, como nadie les compro asaltaron el camión pero el asaltante me vio solo me quito los $8 y me dio las trufas”.