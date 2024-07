Joven se impresiona por los halagos que le hacen los ingleses: “En México no me pelan”

El momento fue compartido a través de TikTok Crédito: (TikTok/Aletza)

Muchas personas viajan a otros países con la finalidad de conocer, estudiar o incluso para intentar conocer a nuevas personas, ejemplo de ello le ocurrió a una joven mexicana que viajó a Londres, Reino Unido, en donde diversos hombres le realizaron algunos halagos.

La joven captó el momento y lo compartió a través de sus redes sociales, en donde reveló que recibir halagos en México no es algo que le suceda de manera recurrente.

Joven comparte el momento en el que ingleses la halagan

Fue la usuaria Aletza quien compartió el momento a través de su cuenta de TikTok en donde un joven inglés se acercó para hacerle un elogio.

El momento fue capturado de una manera sin intención, es decir, la joven simplemente se encontraba grabando durante su viaje a Londres cuando de un momento a otro un inglés le dijo “Perfect”, a lo que ella con cierta pena le respondió con un “Thank you”.

La joven mencionó que “los muchachos ingleses son muy coquetos y en México no me pelan”.

La joven mostró cómo fue el elogio realizado por el hombre de Londres Créditos: (TikTok/Aletza)

Algunas personas se mostraron sorprendidas por lo que ocurrió y comentaron en el video: “el tipo de piropos que queremos recibir”, “en México es acoso y en Europa es un cumplido”, “muero por ir a Europa”, “eso hermana, a triunfar en Europa” y “una de las razones por las que quiero ir a Londres”.

Incluso algunas personas mencionaron que se debe tener cuidado, ya que muchos de los hombres que viven en la zona centro de Londres no son ingleses: “hermanas no se vayan con la pinta, yo vivo en Londres y he visto que hay hombres de todos los países y casi no hay ingleses en el centro”.

El momento fue compartido a través de TikTok Créditos: (TikTok/Aletza)

¿Qué se requiere para viajar de México a Londres?

Para viajar de México a Londres se requieren varios documentos y consideraciones:

Es necesario contar con algunos documentos para poder viajar a Londres (Imagen Ilustrativa Infobae)

- Pasaporte: debe estar vigente durante todo el período del viaje.

- Visa: los ciudadanos mexicanos necesitan una visa para visitar el Reino Unido. Puedes solicitarla a través del sitio web oficial del gobierno del Reino Unido y se recomienda hacerlo con suficiente antelación.

- Boletos de avión: compra un boleto de avión de ida y vuelta para demostrar tu intención de regresar a México.

- Pruebas de solvencia económica: estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, comprobantes de empleo o cualquier otro documento que demuestre que puedes cubrir los gastos de tu estadía.