¿Funcionario público está involucrado en el asalto a padre e hijo en la México-Pachuca? Sacmex aclara versión

Lo que se sabe de los involucrados en el intento de asalto a un padre y su hijo en la carretera México-Pachuca. (Captura de pantalla)

El 28 de junio, en la autopista México-Pachuca, ocurrió un trágico evento que apenas se viralizó en redes sociales y causó gran indignación. Se trata de un intento de asalto a un padre y a su hijo que culminó con la muerte de éste último. Los hechos quedaron grabados en video, mismo que se viralizó y que causó gran indignación en redes sociales.

Durante el incidente, los agresores, que se hicieron pasar por policías, dispararon contra el joven de 17 años identificado como Gonzalo, quien estaba grabando el intento de robo.. Gonzalo fue trasladado a un hospital, pero lamentablemente perdió la vida debido a las heridas provocadas por arma de fuego.

En el video, un hombre con sudadera gris trata de detener un vehículo. Desde el interior de una camioneta, se escucha al padre del joven pedirle a su hijo que grabe el incidente. El hombre de sudadera se sube a un Volkswagen Jetta negro y los ocupantes de la camioneta lo siguen y graban.

Padre llora a su hijo baleado en la México-Pachuca Crédito: @Siete_Letras

En el transcurso de la persecución, el Jetta acelera y cuando los alcanzan, los ocupantes del Jetta disparan, hiriendo gravemente a Gonzalo. El video registra los gritos desesperados del padre pidiendo ayuda para su hijo herido.

¿Un trabajador del Sacmex involucrado?

En redes sociales, circuló información sobre la presunta participación de un trabajador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) en el intento de asalto en la autopista México-Pachuca.

Y es que el periodista Gildo Garza publicó a través de sus redes sociales que el propietario del Jetta involucrado en el tiroteo era Marco Antonio L.R., identificado como trabajador del SACMEX. Garza compartió datos personales del supuesto propietario, incluyendo nombre, apellidos, RFC, CURP, dirección y puesto de trabajo.

Información del dueño del vehículo involucrado. (X/@GildoGarzaMx)

En respuesta, SACMEX emitió un comunicado aclarando que Marco Antonio L.R. era un ex trabajador del organismo, fallecido el 29 de octubre de 2022. SACMEX informó que tienen en su poder una copia del acta de defunción del excolaborador y lamentó profundamente el incidente, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades en la investigación.

“El nombre Marco Antonio Luna Reynoso, a quien se identifica como “propietario” del vehículo modelo Jetta involucrado en el percance, corresponde a un ex trabajador que se encontraba adscrito al SACMEX en la Oficina de Túneles, compañero fallecido el 29 de octubre de 2022, cuya copia del acta de defunción obra en poder de este Organismo”, se lee.

Las autoridades también acudieron a un domicilio en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se tenía registro del automóvil con placas Z72-BCW, a nombre de Marco Antonio.

En el lugar, se informó que el auto había sido vendido hace dos años a otra persona y que no se había realizado el cambio de propietario. Esta nueva información refuerza la aclaración de SACMEX, indicando que el vehículo no estaba en posesión del fallecido extrabajador al momento del incidente. Cabe apuntar que el vehículo no cuenta actualmente con reporte de robo.

Asesinos fingieron ser policías, serían “Madrinas”

Se indaga si se trata del grupo llamado Madrinas. (Captura de pantalla)

Según declaró el padre de familia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), él y su hijo Gonzalo circulaban sobre la carretera en dirección a Tizayuca cuando un vehículo negro con vidrios polarizados los alcanzó. El vehículo encendió códigos rojos y azules, como las patrullas, y sus ocupantes les ordenaron detenerse, mostrando una placa policial falsa desde la ventana de uno de los ocupantes.

El padre detalló que cuando se detuvieron, uno de los agresores se acercó y le ordenó descender del vehículo. Al negarse y preguntar el motivo de la detención, sintió que algo no estaba bien y decidió continuar su camino. Sin embargo, los delincuentes los persiguieron y les dispararon cuando los alcanzaron, hiriendo de gravedad a Gonzalo, quien los estaba grabando.

Las autoridades del Estado de México no descartan que los responsables pertenezcan a un grupo conocido como “Madrinas”, quienes operan con arropo de los policías y también portan armas pese a no pertenecer a ninguna corporación.