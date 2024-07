Yuri responde a Verónica Castro y le aclara que su hijo no quería convivir: “No le gustaba ensayar, ni salir del camerino”

La cantante le respondió contundentemente Foto: Cuartoscuro

La cantante mexicana Yuri ha tomado las cámaras para enviar un mensaje directo a Verónica Castro. Recientemente, la intérprete y actriz fue dada de alta del hospital y en una entrevista mencionó que no ha visto a su hijo Cristian Castro y que desconoce su paradero. Adicionalmente, comentó que se acababa de enterar que la gira de su hijo con Yuri había concluido, expresando su desagrado porque Yuri había dicho que Cristian no era su amigo, sino únicamente su compañero de trabajo.

En una reciente entrevista con el programa Ventaneando, Yuri decidió aclarar la situación y darle una respuesta a Verónica Castro, revelando también algunos detalles sobre lo que significaba trabajar con Cristian Castro. La cantante fue directa al explicar su postura y cómo se dieron las cosas durante la gira.

Cristian Castro y Yuri darán dos conciertos más. Fotos: RS / Cuartoscuro

“Bueno, Cristian no es mi amigo. Para mí, un amigo es una persona con la que voy a comer, con la que comparto momentos. Esto no quiere decir que porque no sea mi amigo es mi enemigo o me caiga mal. Si me cayera mal, no hubiera hecho la gira con él, obviamente. Entonces, quería aclarar que efectivamente, el que diga que Cristian no es mi amigo, no quiere decir que sea mi enemigo ni que me caiga mal. Lo estoy diciendo para aclarar: Cristian no es mi amigo porque no se dieron las cosas. Tú conoces muy bien a tu hijo y sabes que él mismo me dijo: ‘No soy una persona que conviva, relájate, no pasa nada’,” expresó Yuri.

La cantante profundizó en los detalles de su interacción con Cristian durante la gira, explicando cómo era su dinámica laboral. “Yo lo iba a buscar al camerino para decirle: ‘Oye amigo, vente, vamos a entrar, vamos a orar si quieres, o vamos a vernos antes del show’. Y hubo alguien de su equipo que me dijo: ‘No, el señor no quiere que lo vayas a buscar, no quiere que te acerques’. Entonces, dije: ‘Ah, perfecto’. Yo soy muy respetuosa con mis compañeros, pero sí me sentí mal cuando Verónica dijo eso, porque a lo mejor te contaron mal la historia. Yo te quiero mucho y te respeto muchísimo. Para mí eres un artista muy especial porque siempre has tenido esa educación de ir a saludar a los camerinos, como ahora que nos presentamos juntos tu hijo y yo. Fuiste con esa sencillez que te caracteriza a saludarme y para mí eso cuenta muchísimo.”

Yuri y Cristian Castro firmaron un contrato para hacer una gira conjunta en la Ciudad de México. Foto: @oficialyuri, @cristiancastro.

En cuanto a los rumores sobre una posible molestia de Cristian Castro, Yuri dio su versión: “Referente a la posible molestia de Cristian Castro, se debió a que yo había hecho comentarios sobre la relación que tuvo con María. Él me dijo: ‘Por favor, no comentes, no hables sobre eso’, y yo lo respeté. La gira no se termina por ninguna relación ni por conflictos personales, en lo absoluto. Cristian no es peleonero, Cristian es muy pasivo, y yo soy exigente, soy disciplinada. Él es más relajado, no le gusta ensayar tanto, y yo lo respeto. No pasa nada, ni estoy molesta. Lo vuelvo a ver y lo vuelvo a abrazar, no quedamos en malos términos.”

Así, Yuri buscó cerrar cualquier malentendido con Verónica Castro y de una vez por todas terminar con los rumores sobre una posible disputa o malos entendidos durante su gira con Cristian Castro.