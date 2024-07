Dulce María Sauri advierte que “no dejará al PRI” y pide a jóvenes no ser cómplices de la destrucción del partido

La expresidenta del PRI habló sobre su permanencia en el partido (Cuartoscuro)

La historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el siglo XXI está siendo muy diferente a lo que logró en la centuria anterior, pues de llegar a hacer el amplio dominador del Estado mexicano ahora se ha reducido a la cuarta fuerza política del país.

La pérdida de gubernaturas, renuncia de cuadros relevantes, así como escándalos de corrupción han azotado al tricolor en las últimas décadas, lo cual ha quedado evidenciado en los comicios del pasado 2 de junio con la falta de apoyo de la ciudadanía y dar el peor resultado en votos en la mayor parte de los cargos por los que se compitió.

Con este panorama son pocas las voces que han hablado abiertamente de quedarse a “salvar al PRI”, una de ellas es Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, quien en charla con Infobae México mandó un mensaje a los militantes más jóvenes del instituto político y lanzó una petición a éstos.

La expresidenta del PRI vivió una de las derrotas más fuertes del partido (Cuartoscuro)

El próximo domingo 7 de julio se tiene planeada la XXIV Asamblea Nacional del instituto político, en la cual se busca reformar al partido; sin embargo, la exgobernadora de Yucatán ha sido tajante al declarar la presunta ilegalidad en la que podría caer el partido en caso de realizarla, debido a que no ha concluido el proceso electoral federal.

Pese a este incierto panorama, la expresidenta de la Cámara de Diputados aseveró que no dejará al partido y pretender seguir trabajando por éste, aunque aseguró que no asistirá al evento debido a la falta de información que hay sobre el mismo y los temas que se votarían.

“Yo no voy a dejar al PRI, es una opinión personal, no puedo responder por otras personas y sus propias circunstancias, pero sí me preocupa mucho que los que nos están dejando”, expresó ante los cuestionamientos sobre los rumores de una presumible reelección de Alejandro Alito Moreno Cárdenas en la dirigencia nacional.

De acuerdo a lo que detalló, su mayor preocupación es el partido que se está conformado de cara a la ciudadanía, la cual ya ha reaccionado a esto abandonando “masivamente” al instituto, mientras que, criticó, los representes de la dirigencia nacional “se aferran con uñas y dientes” a la presidencia del Comité Nacional.

El mensaje a los priistas más jóvenes

La expresidenta del PRI pide que se aplace la Asamblea General (Cuartoscuro)

Aun con el panorama en contra, debido al triunfo del oficialismo en las pasadas elecciones, Sauri Riancho aseguró que siente “una enorme satisfacción” cuando ve a jóvenes en el partido; no obstante, pidió a éstos trabajar por el partido y no continuar con un camino que no respeta la lucha previa.

De acuerdo a la expresidenta del instituto, uno de los mayores errores que tiene el Revolucionario Institucional es que se ha entendido erróneamente el concepto de “disciplina partidista”, pues dijo que lejos de ayudar al partido, lo han dañado al aceptar el silencio y no construir consensos a partir de la crítica.

“Para mí es verdaderamente un bálsamo a una herida terrible que traigo en el alma. La primera cuestión es que no se conformen, no se vayan a contagiar de una mala entendida disciplina partidista, lamentablemente en el PRI se ha asimilado la disciplina con el silencio”, refirió.

Finalmente, reiteró la importancia de que exista la crítica y de no replicar actitudes que han llevado al partido a una perdida de legitimidad frente a la población.