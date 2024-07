La canción de El Chavo del 8 que generó problemas legales con la música clásica

El chavo del 8 cautivó al público desde su primera aparición al aire, a inicios de los 70 (Foto: Archivo)

El Chavo del 8 es un programa de la televisión mexicana que influyó a varias generaciones en Latinoamérica, su creador fue Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, quien dio vida a personajes inolvidables que vivían múltiples aventuras humorísticas.

Al día de hoy uno de los elementos más característicos del programa que seguía las ocurrencias de El Chavo, Chilindrina, Don Ramón, Quico y El Señor Barriga es la música de la intro, la cual también comenzaba a sonar en el último remate de cada chiste al final del programa.

Pocos saben que esta simpática canción conllevó a problemas legales al equipo de producción de El Chavo del 8, pues proviene de The Elephant Never Forgets, una adaptación de la Marcha Turca de Ludwig Van Beethoven.

Jean-Jacques Perrey había incluido esta pieza en su álbum “Moog Indigo” de 1970. En dicho disco también estaba la composición “Country Rock Polka”, y otra melodía de Perrey junto a Gershon Kingsley, Baroque Hoedown, del álbum The In Sound From the Way Out! de 1966.

Roberto Gómez Bolaños y Televisa usaron estas melodías sin pagar los derechos de autor correspondientes. El caso llegó a la Asociación Jean-Jacques Perrey, que inició acciones legales. Diversas entidades asociadas a la distribución de los programas, como Univision Communications Inc., Galavisión Inc., Xenon Pictures Inc., y Lionsgate Entertainment Inc., también fueron implicadas.

Finalmente, la demanda se resolvió con un acuerdo económico, aunque la cifra exacta no se ha divulgado, este caso reveló que las bandas sonoras emblemáticas de estos programas tenían raíces en composiciones de Beethoven y Perrey, siendo un dato poco conocido hasta entonces.

En Estados Unidos, la utilización de esta melodía sin los debidos créditos llevó a una demanda contra Chespirito y Televisa. Además, se cuestionó la falta de reconocimiento a los autores en otras producciones, como “Baroque Hoedown” en El Chapulín Colorado y “Country Rock Polka” en el programa Chespirito.

El litigio se extendió de 2009 a 2010, aunque nunca llegó a la corte. Según el documento Alofonía, se alcanzó un acuerdo económico con los autores por los años que se utilizó “The Elephant Never Forgets”.