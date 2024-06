Necaxa vs Tijuana por Liga MX el 7 julio en el Estadio Victoria: todos los detalles de la previa

El Necaxa y el Tijuana se enfrentan en el Estadio Victoria de Aguascalientes el sábado después de que the equipos saw their opening-match Liga MX winless streaks stretch to nueve and seis, respectively.

Necaxa empató 0-0 en su último partido en Liga MX en el Estadio Nemesio Díez ante Toluca. El último partido del Tijuana en Liga MX terminó con victoria 3-2 ante Pumas UNAM en el Estadio Caliente .

Ambos conjuntos empataron 1-1 en su último enfrentamiento, un partido de Liga MX última temporada.

El Necaxa ha superado al Tijuana últimamente al permanecer invicto en sus últimos cuatro partidos de Liga MX (V1 E3 D0). El Tijuana buscará su primer triunfo en este enfrentamiento liguero desde abril de 2021. Necaxa ha superado a Tijuana 6-3 durante esta racha invicto.

Con uno goles cada uno frente al Pumas UNAM, Fernando Madrigal y Carlos González son los máximos goleadores del Tijuana.

En 17 partidos de Liga MX ante el respetable en la pasada temporada, el Necaxa sumó cinco victorias, cinco empates y siete derrotas. El Tijuana, mientras tanto, sumó tres victorias, cuatro empates y 10 derrotas en 17 choques de Liga MX fuera de cada.

Highlights

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (todas las competiciones):

Partidos ganados: 8

Empates: 6

Perdidos: 9