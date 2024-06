De qué está enfermo Rubén Cerda y por qué fue hospitalizado

Rubén Cerda abandonó un proyecto de TV para enfocarse en su recuperación tras someterse a un procedimiento quirúrgico (Crédito: Rubén Cerda, Facebook)

El primer actor Rubén Cerda encendió las alarmas luego de que se dio a conocer que fue hospitalizado de emergencia tras un fuerte dolor intestinal. La información sobre su estado de salud fue presentada en el programa De primera mano, donde detalló las razones que lo llevaron al hospital.

“Estaba haciendo mis compras en un centro comercial y de repente me empecé a sentir muy mal, de plano acabé tirado en el piso en el centro comercial. Llamaron a médicos y de ahí corriendo al hospital”, compartió Rubén para el programa.

A través del enlace que hizo desde la cama de un hospital, confesó que había vivido una situación que es muy común entre las personas que ya fueron operadas de bypass gástrico, procedimiento al que se sometió en 2006.

Rubén Cerda fue operado de bypass gástrico en 2006 (Instagram: @ruben_cerca_oficial)

Según detalló el artista de 63 años, la cirugía de bypass gástrico “se llama ‘Derivación Gastroyeyunal en Y de Roux’, o sea, se hace una ‘Y’ en el estómago, una línea del intestino viene del estómago y la otra la jalan del intestino y la pegan al estomaguito que acaba de formar y abajo la juntan para que los jugos gástricos se viertan del estómago al intestino”.

Debido a que queda un pequeño espacio en la ‘Y’ que se forma, el intestino del actor se pasó 80 centímetros por ese lugar, lo que ocasionó que se presentara una estrangulación intestinal.

Cuál es el estado de salud de Rubén Cerda

De acuerdo con el también locutor de radio y doblaje, gracias a la prontitud con la que se trasladó al hospital la situación no terminó en un estrangulamiento completo.

“Me trajeron al hospital y en cuestión de una hora me metieron de urgencia al quirófano. Afortunadamente por esta misma prontitud no hubo un estrangulamiento completo, si me dijo el doctor que la parte del intestino que se pasó por ese hueco, que se llama ‘peterson’, me dijo que esa parte estaba como moradita”, detalló.

Además, compartió que si bien aún siente algunas molestias debido a la cirugía a la que fue sometido, se siente de muy buen ánimo para su recuperación.

“Traigo molestia de las seis pequeñas incisiones que te hacen y siento que se están reacomodando los intestinos, que de alguna manera, pues te los mueven todos”. compartió.

Por qué Rubén Cerda ya no será parte de La Academia VLA

Tras darse a conocer el estado de salud del actor de Amorcito Corazón, los conductores de Venga la Alegría entablaron una conversación con él por medio de una transmisión en vivo para el programa.

Los presentadores Luz Elena González y Ricardo Casares iniciaron la conversación preguntando por su estado de salud, a lo que el actor respondió que estaba muy tranquilo pese a la intervención quirúrgica que le hicieron.

Aunque no reveló grandes detalles sobre lo ocurrido, compartió con el público que le sería imposible ser parte de La Academia de Venga la Alegría debido a los malestares postoperatorios que tiene.

El actor canceló su presentación en VLA YouTube: TV Azteca

“Lo único que tengo es que manipularon mucho mis órganos, por lo cual estoy adolorido del abdomen, pero ya estoy en recuperación. Me siento bastante bien y bueno, a echarle ganas y pues triste porque no estoy con ustedes, estaba muy emocionado de participar”, mencionó

Aunque la noticia causó tristeza en el matutino, los conductores y el resto de los participantes aplaudieron la decisión de salir del reality para enfocarse en su recuperación.

El show que comenzó este viernes 28 de junio, cuenta con la participación de diversas personalidades como: Ferka, Vivian Baeza, Fabián Chávez, Kristal Silva, Jorge Falcón, Imelda Garza Tuñón y Juan Carlos Casasola.