Peso Pluma revela más detalles de su nuevo look y las redes reaccionan: “Ese pendej... peinado de librito” | VIDEO

Las redes sociales reaccionaron a las nuevas imágenes de Hassan. (YouTube)

Peso Pluma sigue causando revuelo por su nuevo look. Todo comenzó desde hace algunas semanas cuando subió una storie en redes sociales donde ya se notaba que había algo diferente en su cabello. El cantante de corridos tumbados ha sido ampliamente reconocido por su corte de pelo en forma de mullet, mismo que fue imitado hasta el cansancio por personas de todas las edades. Este sello tan característico ha cambiado recientemente, todo a consecuencia de su nuevo álbum de estudio.

Fue la semana pasada cuando su nueva producción discográfica ÉXODO vio la luz en todas las plataformas digitales y, con los promocionales del mismo, Hassan compartió algunas imágenes de su nuevo corte de cabello vía TikTok.

Las redes sociales reaccionaron al nuevo look de Peso Pluma. (Captura: X)

Si bien el cambio resulta un tanto significativo, la realidad es que la gran mayoría concuerda en que el cantante se ve bastante bien. Las fotografías han sido pocas y breves, lo que ha permitido que poco a poco más personas conozcan su nueva apariencia.

Sin embargo, el pasado miércoles 26 de junio el cantante publicó el video oficial de su canción “VINO TINTO”, una obra en donde comparte créditos con Gabito Ballesteros y Natanael Cano, otros dos fuertes exponentes del género de los corridos bélicos.

En dicho videoclip Hassan Emilio aparece la mayor parte del tiempo con una gorra de color blanco, lo que no permite ver por completo su nuevo estilo de cabello. No obstante, es al final en donde el artista originario de Jalisco muestra un poco más de su nuevo look.

“No antojes”

Peso Pluma. (TikTok)

Las redes sociales no dejaron pasar inadvertido este momento y de inmediato reaccionaron en plataformas a las nuevas imágenes. La emoción de sus fans se ha dividido entre las opiniones por el video y la celebrada canción de corridos tumbados, y otros tantos por cómo se ve el artista con su nuevo corte de cabello.

Entre elogios y piropos, una vez más Peso Pluma conquistó las conversaciones mediáticas en redes sociales como X, antes Twitter.

“Le queda re bien ese corte al Hassan”, “Faltan fotos con ese corte”, “En todos los clips se ve bien pinche guapo alv”, “No antojes”, “No mms y este guapo”, “Nos bendijo con ese corte”, “Yo siempre estuve en el barco de Peso Pluma”, “Es perfecto”, “Ahora todos tenemos ese pendejo peinado de librito” y “Había escuchado de Dios, pero no pensé que fuera real”, fueron algunos comentarios de sus fans y otras personas en redes sociales.

El cantante compartió más imágenes con su nuevo corte de cabello Crédito: Peso Pluma (TikTok)