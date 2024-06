Claudia Sheinbaum vuelve a responder por qué Noroña podría no coordinar a senadores de Morena

Claudia Sheinbaum Pardo volvió a hablar de la inconformidad de Gerardo Fernández Noroña (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

En vísperas de que Claudia Sheinbaum Pardo dé a conocer la conformación completa de su gabinete, Gerardo Fernández Noroña se ha mostrado inconforme por la supuesta designación de Adán Augusto López como coordinador de legisladores en el Senado. Al respecto, la virtual presidenta electa volvió a pronunciarse ante la situación y no negó reunirse con el legislador en las siguientes horas.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo volvió a abordar el tema de la inconformidad de Noroña sobre el incumplimiento de pactos realizados entre los precandidatos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Aunque no brindó una respuesta contundente, recordó que los acuerdos aplicaron para miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que el legislador pertenece al Partido del Trabajo (PT).

“Vamos a conversar en la semana. Gerardo es un compañero que valoramos mucho en el movimiento. Él entró a la encuesta propuesto por el PT, igual que Manuel Velasco entró propuesto por el Partido Verde. Entonces las reglas están planteadas para quienes pertenecemos a Morena”, dijo.

La virtual presidenta electa de México adelantó que se reunirá con Noroña, aunque recordó que su participación en la encuesta fue bajo la representación del PT.

Cabe mencionar que, tras la realización de la jornada electoral y a pesar de que al exgobernador del estado de Chiapas desempeñó el rol de coordinador de alianzas durante la campaña de Claudia Sheinbaum, no obtuvo un lugar dentro de Morena y tampoco ha sido anunciado como uno de los integrantes del virtual gabinete hasta el momento.

Por el contrario, Manuel Velasco recién fue confirmado como el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al interior de la Cámara de Senadores. La noticia sobre su función dentro de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” fue confirmada por la propia Sheinbaum Pardo en días previos al anuncio de seis miembros de su gabinete.

Tomando dicho argumento como referencia, recordó que Noroña no es militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque destacó su papel como legislador, así como la participación que ha tenido dentro del movimiento denominado como “Cuarta Transformación”, por lo que fue contemplado dentro de la lista de senadores plurinominales del partido.

Fernández Noroña cuestionó los acuerdos de Morena (Cuartoscuro)

“Él no es, digamos, militante de Morena. No ha participado en los Congresos, eso no quiere decir que no seamos parte del mismo movimiento y que valoramos y apreciamos mucho su trabajo. Tan es así que él es Senador por Morena. Tan consideramos importante y es muy valioso que no está en la lista del PT (...) Acá lo que dijimos es que si no va a entrar por el PT Gerardo, entonces que entre en la lista de Morena”, continuó Sheinbaum Pardo.

Para finalizar su pronunciamiento, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reiteró que buscará el diálogo con Noroña en los siguientes días. No obstante, puntualizó que el propio legislado firmó la serie de acuerdos que, según su declaración, se están encaminando en la actualidad.

“Gerardo es muy importante y no tiene por qué plantearse una discusión por cargos, entonces vamos a platicar con él. Él es un gran legislador, vamos a platicar con él. Es muy valioso pero vamos a considerar cómo fue el proceso. Yo di mi opinión, firmamos un acuerdo y los senadores tendrán que tomar sus decisiones. Ya vamos a platicar con él”, dijo.

Noroña expresó su descontento con la designación de Adán Augusto López como posible coordinador de senadores de Morena (REUTERS/Raquel Cunha)

¿Cuál fue la inconformidad de Gerardo Fernández Noroña?

El pasado 21 de junio, en una transmisión en vivo desde su cuenta personal de Facebook, el diputado Gerardo Fernández Noroña expresó su descontento con las más recientes decisiones de Morena en cuanto a los coordinadores del Senado y la Cámara de Diputados. El legislador, conocido por su franqueza, criticó que se haya perfilado a Adán Augusto López como coordinador del Senado y a Ricardo Monreal como coordinador de la Cámara de Diputados, cuando, según él, había demostrado ser el segundo con más simpatías en el censo del Comité de Encuestas de Morena.

Durante la transmisión, Fernández Noroña hizo un recuento de los compromisos que asegura fueron hechos por el presidente en relación con las coordinaciones de los comités de defensa de la cuarta transformación. Según el diputado, el presidente mencionó que el proceso de selección incluiría primero la candidatura a la presidencia, seguido por la coordinación en el Senado, la coordinación de la Cámara de Diputados, un puesto en el gabinete, una plurinominal al Senado y una plurinominal a la Cámara de Diputados.