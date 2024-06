Peso Pluma y Kanye West ya tienen una canción juntos; así suena “Gimme a Second 2”

El cantante de corridos tumbados acaba de lanzar su cuarto álbum de estudio, “Éxodo”. (Captura de pantalla @PesoPlumaData)

Peso Pluma, estrenó su nuevo álbum de estudio, Éxodo, el pasado 20 de junio. Es el cuarto material discográfico del tapatío, y está compuesto por un total de 24 canciones divididas en dos discos. La primera parte incluye 16 pistas del género regional mexicano y corridos tumbados. Mientras que el segundo disco ofrece ocho temas más orientados hacia géneros urbanos como el trap latino, el reguetón e incluso canciones en inglés.

Uno de las características que más elogiaron los fans respecto al nuevo proyecto de Hassan fueron las colaboraciones con diversos artistas. Tales como: Junior H, Eslabón Armado, Jasiel Nuñez, Neton Vega, Tito Double P, Joel de la P, Luis R. Conriquez, Óscar Maydon, Chino Pacas, Estevan Plazola, Iván Cornejo, Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Rich the Kid, Cardi B, Quavo, Arcángel, Anitta, Ryan Castro, Kenia Os y DJ Snake.

Doble P lanzó el tema “Gimme a Second” para su disco "Éxodo". Posteriormente, Rich The Kid estrenó un remix de ese tema donde participa el mexicano, Kanqye West y Ty Dolla Sign. (Facebook Peso Pluma)

Sin embargo, al menos 3 días después fue revelada una de las canciones más trabajadas del compositor mexicano. La colaboración fue una verdadera sorpresa para los seguidores del intérprete de “Ella baila sola”, ya que durante el lanzamiento oficial del álbum, solo se dio a conocer el nombre de uno los participantes.

Se trata del tema con el que abre el disco 2 de Éxodo, el cual se titula “Gimme a Second”. No obstante Rich The Kid presentó un nuevo remix del miso pero esta vez además de Peso Pluma, integró a Kanye West y a Ty Dolla Sign. Por lo que esta versión renovada supone un momento significativo en la carrera de Hassan, al convertirse en el primer artista mexicano en colaborar con la conocida leyenda del hip hop, Kanye West.

“Gimme a Second 2” tiene una duración de 2 minutos 51 segundos. Y es en el minuto 1:58 cuando se integra Doble P para cantar un fragmento del coro y una de las últimas estrofas completa en español.

FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Por su parte, los fans del cantante de corridos tumbados celebraron con memes la salida de esta colaboración, “No asimilo que Peso Pluma colaboró con Kanye West”, “Colaboración con los grandes”, “Peso Pluma acaba de hacer lo que muchos latinos han soñado”, “Los dos más grandes”, “Saquen vida 2 por que Peso Pluma ya se pasó la 1, haciendo colab con Kanye West”, “Nunca imaginé ver el nombre de Kanye y Doble P juntos en una canción”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.