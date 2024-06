Mario Bezares quiere hablar con Paul Stanley para aclarar asuntos pendientes: “Busca quién se la pague”

Mario Bezares no ha mantenido contacto con Paul desde que éste era un niño (Fotos: Twitter@VengaLaAlegria // Instagram@paulstanleyd)

Brenda y Mario Bezares abordaron el tema del asesinato de Paco Stanley en una reciente entrevista en el programa de YouTube de Yordi Rosado. La pareja discutió su perspectiva sobre los hechos y su deseo de reconciliación con Paul Stanley, hijo del fallecido conductor.

Durante la entrevista, Mario Bezares expresó su interés en aclarar malentendidos con Paul Stanley, quien ha mencionado en varias ocasiones que, tras la muerte de su padre, Mario le dio un número de teléfono incorrecto.

El comediante estuvo a punto de reencontrarse con Paul Stanley. Crédito: TikTok programahoy

Bezares manifestó no recordar ese detalle, pero enfatizó su disposición a conversar con Paul para resolver cualquier confusión.

“A mí si me gustaría platicar con él, el teléfono si se lo di o no se lo di no me acuerdo, si no le contesté, no le contesté, estaba yo adentro (de la cárcel) y no tenía yo celular, pero sí me gustaría aclararlo ‘brother aquí estoy’”, dijo Mario al comunicador.

Paul Stanley no quiso estar presente en el foro de 'Hoy' cuando lo visió Mario Bezares (@paulstanleyd, @programahoy)

Brenda Bezares coincidió en que no existe enemistad personal con Paul Stanley y destacó que sus hijos defienden al conductor de Hoy.

“Entendemos su postura y sus sentimientos respecto a la situación,” afirmó Brenda, añadiendo que el distanciamiento se debe más a la búsqueda de culpables por el dolor sufrido que a un conflicto personal directo.

Respecto a lo plasmado en la serie ¿Quién lo mató?, Brenda Bezares dijo comprender el reciente revuelo mediático.

“Lo entiendo perfectamente bien también porque es lo mediático nuevamente y lo que platican de Paco dices ‘pérate wey tanto no dijimos... no se vale que me estés partiendo la madre, más de esa manera... no es cierto, él (Paco) no se puede defender y que abuses de todo dices ‘pérame, no se vale”, dijo.

Mario Bezares y su esposa consideran que la serie de Amazon Prime atenta contra su dignidad humana (Foto: Instagram)

Mario Bezares también negó tajantemente las versiones que indican una enemistad con Paco Stanley, asegurando que las acusaciones mediáticas exageran los hechos.

“Hay comentarios que se han dicho sobre Paco que no son ciertos,” declaró Mario, criticando la manipulación de información sobre el caso.

Brenda y Mario Bezares dijeron comprender a Paul Stanley

La pareja Bezares manifestó su comprensión hacia los sentimientos de Paul Stanley y, aunque Brenda señaló que Paul ha mencionado cosas de ellos sin conocerlos personalmente, aseguró que lo perdona.

Ambos subrayaron su interés en tener una conversación abierta con Paul para sanar las heridas y aclarar cualquier malentendido.

Paul Stanley se involucró en el proyecto de Prime Video, pero lo dejó al ver el lado oscuro que pretendía contar de su padre, Paco Stanley. Fotos: Pirme Video, @paulstanleyd

“Lo entiendo, tú cuando estas enojado, tú estás buscando quién te la pague, estás buscando a quién echarle la culpa y puedo entender esa parte, pero que también entienda un poquito la postura de nosotros”

“Yo me pongo en sus zapatos también, ahora imagínate todo lo que le dicen a él... vivimos en una época de ira, de agresión”, añadió Mario.

En conclusión, Mario y Brenda Bezares destacaron que siempre han tenido la disposición de reconciliarse con Paul Stanley y aclarar cualquier duda o sentimiento negativo. Su objetivo es enfrentar los temas que han causado dolor para poder sanar.