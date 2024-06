¿Adrián Marcelo será uno de los integrantes de LCDLFM? Influencer lanza indirecta

El creador de contenido lanzó la indirecta muy a su manera (Instagram/@adrianmarcelo10)

Uno de los influencers que han ganado mayor popularidad en los últimos años a causa de diversas polémicas es Adríán Marcelo, quien recientemente lanzó una indirecta que podría confirmar su participación en la próxima edición de La Casa de los Famosos México.

La próxima edición de La Casa de los Famosos México llegará el próximo domingo 21 de julio por Las Estrellas, por lo que falta poco para conocer quiénes serán todos los integrantes del reality show, pues hasta el momento se ha confirmado la participación de Mario Bezares, Briggitte Bozo, Shanik Berman y Agustin Fernández.

Se han confirmado pocos nombres para la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" Créditos: (YouTube/Yordi Rosado)

La indirecta de Adrián Marcelo que “confirma” su participación en LCDLFM

El influencer tiene un podcast que comparte con Fernando Suarezserna llamado Conversaciones, del cual se publican nuevos episodios los lunes, y fue durante el capítulo que se estrenó este 24 de junio cuando el creador de contenido lanzó la indirecta.

Fue durante el cierre del capítulo cuando el presentador de televisión “confirmó” su participación en el reality show muy a su estilo, pues dijo que “sería anexado” por algunos meses.

Fue Fernando quien sacó el tema, pues le dijo a Adrián que aprovechara el espacio para despedirse de manera oficial, ya que no estaría en futuros episodios del podcast porque comenzaría un nuevo proyecto que le impediría grabar por algún tiempo.

Fue durante un episodio de su podcast "Conversaciones" que se lanzó al indirecta (Instagram/@adrianmarcelo10)

Algunas de las palabras que pronunció el creador de contenido fueron “hoy lunes estoy en posición de decir, no he firmado contrato, pero en posición de afirmar que me voy a anexar en un anexo en el que te pagan, no necesitas pagar para estar”.

A pesar de que Adrián Marcelo no reveló el nombre del proyecto televisivo del que formará parte, todo parece indicar que se trata de La Casa de los Famosos Méxicos, además, es importante revelar que desde que se anunció que habría una nueva temporada, uno de los primeros nombres que comenzaron a circular como posibles prospectos era el de el influencer.

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es un periodista y presentador mexicano nacido el 6 de abril de 1990 en Monterrey, Nuevo León. Se ha destacado por su estilo irreverente y directo, ganando popularidad entre el público joven. Trabajó por varios años en Multimedios Televisión, donde participó en diversos programas de entretenimiento y talk shows.

Adrián Marcelo cuenta con diferentes formatos en redes sociales (Especial)

Su presencia en plataformas digitales y redes sociales también es notable, pues utiliza estos medios para compartir entrevistas, comentarios y análisis cultural. A lo largo de su carrera, Marcelo ha logrado conectar con su audiencia gracias a su autenticidad y forma de abordar temas actuales y relevantes. Su versatilidad le ha permitido mantenerse vigente en un panorama mediático en constante cambio, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la televisión y el entretenimiento digital en México.

Algunos de sus programas más populares a través de redes sociales son Radar, Conversaciones y Hermanos de Leche, espacio que comparte junto al también presentador de televisión Ivan Fematt “La Mole”.

Además de los diversos programas que mueve en redes sociales, hace algunos meses comenzó a dar shows de stand up en diversas ciudades del país, ya que es reconocido por sus comentarios subidos de tono y su humor negro.