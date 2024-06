Samuel García y Mariana Rodríguez adoptarán a perrito que hallaron tras el paso de la tormenta tropical Alberto

(Captura de video)

Luego del paso de la tormenta tropical Alberto por el estado de Nuevo León (NL), el gobernador Samuel García se encuentra realizando recorridos por la entidad para evaluar el estado del agua y los daños. En una de dichas visitas, junto a Mariana Rodríguez, encontró a un perrito huérfano que adoptarán. según dieron a conocer.

Fue en el perfil verificado del gobernador Samuel García de la red social X, antes Twitter, donde se dio a conocer un video en el que la pareja anunció la adopción del canino que encontraron a los pies del Cerro de la Campana, aunque también aprovecharon para emitir una serie de recomendaciones a la población afectada por el paso de la tormenta tropical.

“En el recorrido del día de hoy nos encontramos con un nuevo integrante para la familia: Alberto”, fue el breve mensaje escrito a través del perfil de @samuel_garcias.

El gobernador de Nuevo León y la excandidata a la alcaldía de Monterrey presentaron al canino que hallaron tras el paso de Alberto por la entidad y adoptarán.

En el material se observa la presencia de García y Rodríguez en el primer plano, así como de más miembros de su equipo. Mariana es quien se encontró cargando al animal y tomó la palabra por primera vez para dar a conocer la noticia.

“Ya tenemos un nuevo integrante al que le vamos a poner Alberto ¿no es cierto, amor?”, pronunció Mariana Rodríguez. “El octavo adoptado. Con que no me ladre (...) al menos si me ladra me acordaré mucho del señor Alberto, que trajo mucha lluvia”, respondió Samuel García ante la cámara.

Cabe mencionar que el hallazgo del animal fue realizado durante el recorrido que la pareja realizó en las cercanías del Cerro de la Campana, en el arroyo San Agustín. Desde dicho lugar emitieron un mensaje de advertencia por la presencia de lluvias y el aumento en el nivel del agua contenida en los ríos y arroyos del estado de Nuevo León.

La tormenta tropical Alberto volvió a nutrir el cauce del río Santa Catarina en Nuevo León (REUTERS/Daniel Becerril)

“Tengan mucho pendiente porque hoy llegó otro disturbio con mucha lluvia y ya está el suelo mojado. Ya lo que llegue es escurrimiento, ya no va a absorber más el suelo. Por eso ya no le hagan confianza a arroyos, ríos, vados, cero confianza. Cuiden a los niños”, mencionó el gobernador del estado antes de finalizar el video. De igual manera, recomendó reportar la presencia de troncos que puedan estorbar el paso del agua.

Samuel García celebró el nuevo nivel de las presas en el estado de Nuevo León

Tras el paso de la tormenta tropical Alberto, ríos y arroyos que habían permanecido en la sequía durante los años más recientes volvieron a tener un nutrido flujo de agua. Dicha situación fue producto de las constantes lluvias y tormentas a lo largo y ancho del estado, situación que fue celebrada por el gobernador.

“Estamos muy contentos porque ya se empieza a ver llenado el río que va a ser de la Presa Libertad (...) Le caben 220 millones de metros cúbicos de agua y van 10. Esto va a ser historia (...) En tan solo unas horas, la tormenta tropical Alberto le llevó 10 millones de metros cúbicos de agua a la nueva Presa Libertad”, expresó a través de un video difundido en sus redes sociales.