MasterChef Celebrity México: quién fue el catorceavo eliminado de la cocina más famosa

Uno de los famosos más queridos del reality no convenció a los chefs con su platillo y perdió la oportunidad de llegar a la gran final. (@MasterChefMx)

MasterChef Celebrity México 2024 se acerca a la gran final y en el episodio de este domingo 23 de junio los participantes fueron recibidos con una caja misteriosa. Dentro, encontraron objetos y la fotografía de cada uno de sus padres, lo cual desató diversas emociones y que los sentimientos a flor de piel impregnaran aquel momento. Incluso Claudia Lizaldi se unió con las celebridades para esta dinámica.

En la primera prueba precisamente tuvieron que cocinar un platillo para sus papá, siendo el ganador absoluto el Rey Grupero. Por lo tanto para el siguiente desafío, él fue quien eligió el tipo de pan que hornearían sus compañeros Entre chapatas, bolillos, semitas, focaccia, baguettes e integral.

El segundo ganador que se fue directamente a salvación fue Jawy, quien preparó una semita. Le siguió Ernesto en el tercer puesto con una focaccia perfecta.

(@MasterChefMx)

Finalmente en el reto de eliminación se enfrentaron Litzy, Ferka, Harold y Rossana, el cual tuvo aún más presión, pues los chefs les exigieron un alto nivel en las preparaciones para sus salsas y moles.

El eliminado número catorce del reality fue Harold, sus compañeros y los chefs lo despidieron con tristeza. Además el chef Herrera hizo hincapié en que no lo corría de la cocina, únicamente lo despedía pues fue uno de los mejores alumnos que tuvieron. De igual manera, la chef Zahie estuvo al borde del llanto al abrazarlo. ”Ay no, se va mi mejor alumno no lo puedo dejar ir así”, dijo.

“Fue una cocinada complicada, la verdad de todas las que he tenido este fue el mandil más difícil“, explicó el actor.

”Porque me bajoneé con lo de Litzy luego en este capítalo, mi plato del primer reto sentí que era el mejor de todos y sé que me tocaba balcón, fue una desilusión. Luego el pan me salió horrible… ya mentalmente venía muy decaído y tenía poco apoyo moral en el balcón. Yo sentía que iba solo contra el mundo”.

El chef Herrera despidió a uno de los mejores alumnos de la cocina, Harold. (@MasterChefMx)

Estos son los participantes de MasterChef Celebrity México 2024 que continúan en la competencia, rumbo a la gran final:

Jawy Méndez - Influencer

Litzy - Cantante

Rossana Nájera - Actriz

Rey Grupero - Influencer

Ernesto Cázares - Atleta

Ferka - Actriz y conductora de TV