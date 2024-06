Martha Cristiana renunció a Miss Universo México porque no le permitieron incluir a mujeres trans: “Hay transfobia”

Martha Cristiana (Foto: Instagram@martha_cristiana)

A pocas semanas de haber asumido su rol como Directora de Miss Universo México, ahora se ha dado a conocer que Martha Cristiana ha renunciado a dicho puesto.

La razón de la modelo y actriz para dejar la dirección del certamen en su capítulo mexicano obedece a que no le fue permitido incluir en el concurso de belleza femenina a mujeres transgénero.

Y es que la también empresaria había declarado anteriormente su intención de que Miss Universo México fuera un certamen inclusivo, a la par de otros capítulos internacionales.

En conferencia de prensa, Martha denunció una “falsa inclusión” al interior de la organización mexicana del certamen y así lo expuso este lunes 24 de junio de 2024.

“Hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura y que no nos demos cuenta que al final del día somos seres humanos todos y que tenemos el mismo derecho y que esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza”

La actriz Martha Cristiana (FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM)

Martha Cristiana explicó que para ella, la belleza debe abonar a las causas de una sociedad en evolución; así mismo expresó su admiración a Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización Miss Universe junto a la tailandesa Anne Jakrajutatip, una mujer trans.

“La belleza si no es inclusiva no es revolucionaria, la belleza es revolucionaria solamente cuando abraza a la diversidad y ese fue mi lema al entrar a la organización. Raúl Rocha Cantú ha sido un hombre cabal, que me ha tratado bien, me ha respetado y ha respetado mis posturas. Me encanta que haya sido un mexicano que haya tenido el valor de compartir una franquicia y de comprarla, y que comparta esa franquicia con una mujer trans, que es Ann, de apellido impronunciable porque es tailandesa”, expresó la modelo.

“Una de las claves que yo elegí, a excepción de una sola, me la dejaron. Y es una mujer de 40 años que tiene una historia súper inspiradora. ¿Por qué es importante decir esto? Porque no estamos aquí para motivar a nadie, señores, estamos para inspirar. La motivación es de dientes para fuera y la inspiración es interior”, expresó ante la prensa.

“Si no hay una inteligencia en estas mujeres bellísimas, si no hay un discurso, una causa, unas ganas de revolucionar, no hay nada, porque la casa se cae mientras se cocinaba. La personalidad y las causas ni se arrugan ni se cuelgan”.

*Información en desarrollo