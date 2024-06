Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, estaría iniciando romance con un político: “No estoy negada”

Imelda ya había hecho sus pininos en el mundo de la música antes de la muerte de Julián (Foto: Instagram)

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, fue vista acompañada por un hombre durante el estreno de la obra teatral Aventurera en el Salón Los Ángeles, en Ciudad de México, un evento cubierto por el programa Ventaneando de TV Azteca. Esta aparición generó especulaciones sobre un posible romance.

“Imelda, viuda de Julián Figueroa, asistió al estreno de ‘Aventurera’ muy bien acompañada de un misterioso joven al que en más de una ocasión tomó de la mano”, dijo el periodista Ricardo Manjarrez.

Sin embargo, y aunque se le vio de la mano con el hombre, la viuda de Julián Figueroa, quien falleció en 2023 a los 27 años, ha aclarado que el hombre en cuestión, Francisco Fernández Tovar, es sólo un amigo.

“Es un amigo”, dijo al programa liderado por Pati Chapoy.

Garza Tuñón, madre del hijo de Figueroa, enfatizó que su principal enfoque es su carrera profesional, relegando las relaciones sentimentales a un segundo plano por el momento.

Imelda Garza Tuñón está dedicada a su trabajo como actriz de teatro y cantante. Actualmente, está preparando el lanzamiento de una nueva canción y el estreno de una obra teatral.

“Ahorita estoy bien concentrada en mi carrera. De hecho, vienen cosas muy importantes, estoy a punto de terminar de mezclar una canción, voy a grabar una nueva. Voy a estrenar una obra en dos semanas; ando en friega [muy ocupada] en los ensayos. Entonces, estoy concentrada en eso”, advirtió.

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, fue vista acompañada por Francisco Fernández Tovar en el estreno de la obra teatral Aventurera en Ciudad de México, lo que generó especulaciones sobre un posible romance (Foto: Recorte)

La viuda explicó que se siente satisfecha con su vida profesional y personal tal como está ahora, aunque no descartó la posibilidad de abrirse al amor en el futuro.

“No, no, no estoy negada al amor”, confesó. “Pero ahorita no. Me siento muy bien, estoy tranquila”.

Por su parte, Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, ha expresado públicamente su apoyo a la posibilidad de que su nuera rehaga su vida. Guardia considera que es lógico que Imelda pueda encontrar otra pareja algún día.

Por el momento, Garza Tuñón permanece centrada en sus proyectos artísticos, asegurando que no tiene tiempo para romances.

Garza Tuñón aclaró que Fernández es solo un amigo, enfatizando que actualmente su enfoque principal es su carrera profesional y que las relaciones sentimentales no son una prioridad por ahora (Foto: Recorte)

El amigo de Imelda Garza Tuñón se dedica a la política

Respecto a su reciente aparación con Fernández en el evento, subrayó: “Es un amigo, tranquilo, es un amigo”, según declaraciones brindadas a TV Azteca en el espacio donde Ricardo Manjarrez, reportero del programa vespertino de farándula, destapó que el hombre que acompañó a Imelda está relacionado con el mundo de la política.

“Y por lo que se ve en su Instagram tiene que ver con la política”, aseveró el periodista.

El acompañante de Imelda, Francisco Fernández Tovar, está relacionado con el mundo de la política, según lo mencionado por el periodista Ricardo Manjarrez y confirmado por actividades en redes sociales (Foto: Instagram)

La conexión entre Fernández y el mundo de la política también ha sido mencionada en las redes sociales, pues en su perfil de Instagram se puede notar que Francisco Fernández Tovar ha convivido con personajes del partido Morena, como Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Omar García Harfuch, aunque Garza Tuñón no ofreció más detalles sobre esta relación profesional.