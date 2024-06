¿Ángela Aguilar lleva las riendas de la relación? Fan asegura que ‘jaloneó’ a Christian Nodal

Los fanáticos de la pareja consideran que Ángela será el "talón de Aquiles" del cantante de regional mexicano. (AP: Chris Pizzello // @angela_aguilar_)

Las noticias sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar no han parado y nuevamente se encuentran en el ojo del huracán debido al comportamiento de ambos. En esta ocasión, un fanático afirma que mientras se encontró a la pareja en París, Francia, vio a la joven cantante ‘jalonear’ a su novio de una manera poco amable.

Dentro del programa ‘Chisme No Like’, el joven fue invitado para hablar sobre la experiencia que tuvo con los intérpretes durante sus viaje por Europa. En la charla, el chico identificado con el nombre de Fernando destacó que se portaron muy bien cuando se acercó, no obstante, notó un pequeño detalle que lo hizo cuestionar cómo es la dinámica de los nuevos novios.

Pese a ello, destacó que con las personas que lograron reconocerlos en un parque de diversiones en la ciudad del amor se dirigieron de la mejor manera posible: “Yo me los topé, cuando levanté la mirada los tenía a un metro de distancia y estaban como cualquier pareja, estaban abrazados, él tenía el brazo sobre Ángela y venían abrazados como pareja de novios que están en un parque”, destacó.

Su visita al parque de diversiones de Disney en París le causó muchos problemas a la joven pareja. (Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué fue lo que hizo Ángela Aguilar?

Las cosas surgieron de la mejor manera, ellos no se opusieron a tomarse una foto con su fan, pero Fernando destacó la cara de sorpresa de ambos y aunque insistió en que quería una fotografía donde estuviera con ambos, ellos prefirieron hacerlo de manera individual.

“Venían normal, por eso los vi juntos y dije: ‘perfecto, me meto para la foto’, eso sí lo tengo claro, venían abrazados. Mira cuando me los topé noté la cara de sorpresa, cuando les dije de la foto, Nodal sí se quedó frío y eso llamó mi atención”.

El cantante aún se incomoda cuando alguien los reconoce por la calle, indicó su fan. (@nodal, Instagram)

Esto no fue todo lo que el chico pudo notar, pues en entrevista destacó que Christian Nodal se notaba nervioso e incluso mencionó que se había quedado pasmado pues habían sido captados juntos a escasos días de haber terminado su relación con Cazzu, la madre de su hija Inti. Esta situación generó incomodidad en el cantante, por lo que habría sido Ángela quien tomó las riendas del momento para evitar un conflicto mayor.

“Fue Ángela la que tomó las riendas del momento y dijo: ‘a ver yo te tomo la foto’, me quita el celular, nos toma la foto y luego se pone para la selfie, la única con la que interactué fue con Ángela porque Nodal se quedó congelado”.

“En mi punto de vista venían muy confiados, pensando en que nadie los iba a reconocer; el otro punto... yo siento que Ángela es quien no tiene tanto problema con que los vean, yo siento que él se quedó frío y personal de él me abordó para decirme que no había fotos, pero en el momento en que Ángela se toma la selfie llegó un señor a decirme ‘no fotos’”, finalizó.

Christian Nodal y Ángela Aguilar han puesto distancia a la controversia que los rodea en México, teniendo una breve estancia en la capital de Francia. (Foto: Jovani Pérez)